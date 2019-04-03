На отраслевом форуме в Новосибирске участники рынка разливных напитков обсудят развитие современных форматов торговли

За семь лет работы форум стал одной из самых востребованных дискуссионных площадок в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Предприниматели вместе с представителями органов государственной власти и отраслевыми экспертами обсуждают вопросы совершенствования законодательного регулирования рынка пива и исполнения действующих регуляторных норм; узнают самую актуальную информацию и делятся с коллегами по рынку успешными кейсами ответственного ведения бизнеса в сфере производства и оборота пива.

Участниками панельной дискуссии форума «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива» выступят представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и эксперты отраслевых бизнес-объединений Сибирского федерального округа.

В ходе форума участники обсудят:

• Современный инструментарий организации цивилизованных форматов торговли алкогольной продукцией. Лучшие практики организации продаж.

• Влияние на отрасль законодательных инициатив запрета продажи пива в многоквартирных жилых домах и использования ПЭТ-упаковки, а также необходимость слаженных действий участников отрасли в целях защиты права на ведение бизнеса.

• Технологии повышения эффективности бизнеса в условиях современного государственного регулирования и необходимые меры для создания благоприятной бизнес-среды.

Форум создан для консолидации всех участников отрасли, от пивоваров до дистрибьюторов и продавцов, для обмена актуальной информацией о действующих законодательных нормах и реалиях современного бизнеса, совместной выработки единых и прозрачных принципов организации честного и успешного бизнеса, совместного изучения мирового опыта и инструментариев организации современных форматов торговли в сфере продажи разливного пива.

Участие в форуме - бесплатное.

Регистрация осуществляется по электронной почте pivosibiri.news@gmail.com и по телефону +7-962-826-80-00.

Время и место проведения форума: 10 апреля 2019 года по адресу: Новосибирск, ул. Станционная, 104, МВК «Новосибирск Экспоцентр», конференц-зал № 4 (3-й эт.).

Начало мероприятия в 13.00, регистрация с 12.00.

Окончание мероприятия в 15.00.

Организаторы форума: ООО «Сибирская Выставочная Компания», Новосибирская областная общественная организация продавцов и производителей пива и алкогольной продукции (ПИАП) при участии министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и поддержке Союза российских пивоваров.

Информационные партнеры: Союз российских пивоваров, телевизионная программа «Прецедент».

Генеральный партнер: ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

За дополнительной информацией обращайтесь по тел. +7-913-373-65-00 (Анастасия Малетина)

www.baltika.ru

pr@baltika.ru

Форум является основным мероприятием деловой программы выставки «HoReCa Siberia. Пиво Сибири - 2019». Генеральным партнером форума выступит пивоваренная компания «Балтика».