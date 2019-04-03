Результаты производственной деятельности АО «РЭС» были отмечены в ходе итоговых заседаний департаментов мэрии Новосибирска

В течение первого квартала 2019 года прошел цикл отчетных мероприятий департаментов мэрии Новосибирска по подведению итогов в различных сферах деятельности. Они предваряли городское собрание общественности, посвященное подведению итогов социально-экономического развития города за 2014 - 2018 годы.

Одним из первых был представлен доклад по итогам работы в сфере строительства, архитектуры и жилищной политики города Новосибирска. В приветственном слове мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что строительная отрасль является знаковой для Новосибирска, так как динамика ввода объектов жилищного строительства показывает, что город растет, развивается, осваиваются комплексные площадки. Вместе с тем градоначальник отметил вклад предприятий, обеспечивающих прокладку инженерных коммуникаций для перспективных строительных площадок.

Подстанция (ПС) 110 кВ «Сады Гиганта».

В мэрии высоко оценили деятельность АО «РЭС» в части строительства и реконструкции электрических сетей на территории города Новосибирска, что позволяет обеспечить технологическое присоединение новых потребителей и, безусловно, способствует активному ходу городского строительства и развитию инфраструктуры мегаполиса.

Только в 2018 году АО «РЭС» было заключено порядка 7000 договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на суммарную мощность порядка 418 МВт, что на 24% процента выше уровня предыдущего года. Среди знаковых для АО «РЭС» проектов можно выделить разработку схемы технологического присоединения многофункциональной ледовой арены и станции метро «Спортивная», планируемых к вводу в ходе подготовки к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Новое здание электрической подстанции (ПС) 110 кВ «Вертковская».

Кроме этого, в 2018 году был завершен еще один масштабный проект, имеющий высокую технологическую и социальную значимость, - реконструкция электрической подстанции (ПС) 110 кВ «Вертковская». Для создания возможности обеспечения технологического присоединения заявителей и перспективных площадок в западной части левобережья города Новосибирска был выполнен достаточно внушительный объем работ, в том числе строительство нового здания подстанции закрытого типа и замена двух силовых трансформаторов на большую мощность (40 МВА вместо 25 МВА). Стоит отметить, что реконструкция ПС 110 кВ «Вертковская» осуществлена с применением современного высокотехнологичного оборудования и устройств, цифровых технологий, автоматизированных систем управления, что, в свою очередь, существенно повышает оперативность управления и надежность электроснабжения потребителей. Помимо реконструкции самой подстанции, в ходе работ существующие воздушные линии электропередачи были переведены в подземные кабельные линии с последующим демонтажем опор ЛЭП, что также способствовало улучшению эстетического облика областного центра.

Воздушная линия (ВЛ) 110 кВ от подстанции «Сады Гиганта».

Учитывая текущую загрузку центров питания АО «РЭС», в прошедшем году было осуществлено порядка 6500 технологических присоединений, что примерно на 9% больше показателей 2017 года, на суммарную мощность около 218 МВт. Присоединены крупные производственные площадки, социально значимые объекты и жилые дома. В том числе в рамках содействия в решении проблемы обманутых дольщиков силами АО «РЭС» выполнено надлежащее технологическое присоединение ряда объектов (долгостроев) в Новосибирске, расположенных на улицах Зыряновской, Выборной, Вавилова, Дачной, Краснодарской и др.

Обновленное оборудование электрической подстанции (ПС) 110 кВ «Вертковская».

Помимо вклада в развитие инфраструктуры города предприятие в 2018 году реализовало проекты по присоединению крупных объектов агропромышленного комплекса Новосибирской области. В частности, было осуществлено присоединение объектов птицефабрики в наукограде Кольцово, тепличного комбината в селе Толмачево, а также тепличного комбината на территории муниципального образования Березовский сельсовет, для электроснабжения которого заявителем была построена собственная подстанция 110 кВ «Сады Гиганта».

Обновленное оборудование электрической подстанции (ПС) 110 кВ «Вертковская».

Стоит отметить, что в целом наблюдается рост спроса на технологическое присоединение к электрическим сетям, в том числе растет количество заявок, поступающих с помощью электронного сервиса на сайте АО «РЭС».

Результаты производственной деятельности АО «РЭС» были упомянуты и в рамках доклада по итогам работы департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска. Присутствовавший на мероприятии мэр Анатолий Локоть заметил, что от стабильной деятельности департамента и крупнейших предприятий отрасли зависит устойчивость работы всех систем жизнеобеспечения города и жизнь всех горожан.

Новый трансформатор на ПС 110 кВ «Вертковская».

С отчетом о работе за 2014 - 2018 годы выступил начальник департамента Дмитрий Перязев, который отметил высокое качество работы АО «РЭС» по эксплуатации, обслуживанию и ремонту электросетевого хозяйства города. На протяжении последних 5 лет филиалом «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС» были выполнены различные мероприятия по ремонту электрических сетей областного центра на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

Комплектное распределительное устройство элегазовое - КРУЭ 110 кВ на ПС 110 кВ «Вертковская».

Кроме того, в докладе департамента была приведена статистика обращений горожан по вопросам электроснабжения за период с 2014 по 2018 год - явно прослеживается положительная динамика. За истекшие 5 лет произошло снижение числа письменных обращений практически в 2 раза: со 158 обращений в 2014 году до 90 обращений в 2018 году. Такие результаты обусловлены в том числе и планомерной работой АО «РЭС» по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей.

Ежедневный труд сотрудников АО «РЭС» способствует постоянному развитию городской и областной инфраструктуры, благоустройству населенных пунктов и обеспечению комфортной жизни всех жителей региона.