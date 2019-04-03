2019-04-04T07:30:01+03:00
Умные вещи

Tele2 фиксирует рост спроса на дополнительные сервисы в салонах связи

Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, сообщает об итогах работы на рынке неоператорских услуг в Сибири
Поделиться:
В 2018 году Tele2 впервые запустила в фирменных салонах более 10 финансовых сервисов. Оборот от их продаж за год достиг 40% от выручки от реализации мобильных устройств в фирменной рознице и продолжает быстро расти.В 2018 году Tele2 впервые запустила в фирменных салонах более 10 финансовых сервисов. Оборот от их продаж за год достиг 40% от выручки от реализации мобильных устройств в фирменной рознице и продолжает быстро расти.
Изменить размер текста:

Ежемесячно выручка от дополнительных сервисов увеличивалась в среднем на 38%. Каждый месяц клиенты фирменной розницы в Сибири Tele2 совершали около 2000 транзакций. Лидерами по количеству обращений стали Новосибирск, Красноярск и Омск.

Наиболее популярными сервисами в Сибири были пополнение банковских карт и электронных кошельков, а также погашение кредитов. Обращения по этим транзакциям составили более 80% от общего объема в сегменте. Второе место уверенно занимают услуги по страхованию абонентского оборудования. На них пришлось около 15% от общего количества транзакций.

Еще одним популярным направлением, генерирующим выручку, стал сервис по продаже лотерейных билетов «Столото». При этом сибирские клиенты Tele2 приобретали лотерейные билеты в салонах связи оператора чаще, чем клиенты оператора из других регионов России. Наиболее популярны билеты «Столото» были у омичей: 44% покупок в этой категории в Сибири совершили именно жители Омской области.

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- Мы активно расширяем набор услуг в фирменной рознице Tele2. Это помогает более полно отвечать запросам потребителей и сохранять высокий уровень удовлетворенности обслуживанием. К тому же десятки наших салонов связи находятся в районных центрах, где часто становятся доступным и удобным местом для оплаты кредитов, пополнения банковских карт и других операций. Мы продолжим развивать это направление деятельности. В начале 2019 года в салонах Tele2 стартовали продажи авиа- и железнодорожных билетов, а также абонементов на контент онлайн-кинотеатра ivi.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как разблокировать iPhone, если забыл пароль
Иногда случается так, что пароль поставили случайно или телефон попал в руки к ребенку и он сменил привычную комбинацию. Что делать в подобных случаях и как разблокировать iPhone, если забыл пароль - читайте в нашем материале
Новости 24
На Новосибирском водохранилище легковушка ушла под лет вместе с рыбаками
«Меня окружают только алкоголики, альфонсы и бабники»: таксистка из Новосибирска отправилась на шоу, чтобы стать счастливой
Пятилетней новосибирской девочке, больной ДЦП, нужно дорогостоящее лечение
Узнали пол и чипировали: белая медведица разозлилась на ветеринаров, которые осмотрели медвежат
VIP-убийство: новосибирец закопал в канаве тело водителя премиум-такси
«Ушел погулять и не вернулся»: в Новосибирске ищут пропавшего девятиклассника
«Готов, если новосибирцы поддержат»: Анатолий Локоть объявил о своем участии в выборах
«Ждите полгода»: в Новосибирске закончилось лекарство от описторхоза
Академические субботы в СГУПСе
«Муж в больнице, у него сломаны ребра»: в Новосибирске ищут водителя, сбившего парня на пешеходном переходе
Крепитесь, скоро лето: сибирячка в купальнике подразнила соцсети тверком на пляже
Расстрелял из самодельного пистолета: В Новосибирске вооруженный преступник открыл пальбу по мужчине
Погода на день в Новосибирске: 5 апреля пошел дождь
Цирк уехал, а медведи остались: бывшие дрессировщики просят у чиновников еды для семейства ручных хищников
«Я гордый хищный страшный зве... О, мячик!»: манул рассмешил соцсети игрой в футбол
Изощренно убить голубя: ради ролика на YouTube подростки заманивали птиц под колеса машин