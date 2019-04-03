Агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с B- до B, прогноз «Стабильный»

Краткосрочный кредитный рейтинг Банка подтвержден на уровне В.

Повышение рейтингов обусловлено улучшением операционных показателей, увеличением капитализации Банка, стабильным ростом кредитного портфеля, а также возможностями развития бизнеса по ключевым для Банка направлениям.

28 марта агентство Moody’s Investor Service также повысило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с В3 до В2 с позитивным прогнозом, отметив продолжающееся улучшение качества активов Банка и рост прибыльности, устойчивость показателей достаточности капитала, стабильность базы фондирования и существенный буфер ликвидности.

Согласно отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам 2018 года в соответствии с РСБУ, чистая прибыль Банка составила 5,4 миллиарда рублей, собственные средства (капитал) Банка увеличились на 8% - до 49,5 миллиарда рублей, чистая ссудная задолженность выросла на 25% - до 278,9 миллиарда рублей. Чистые процентные доходы выросли на 44%, чистые комиссионные доходы - на 18%. Значения нормативов достаточности капитала значительно выросли в течение 2018 года и выполняются с существенными запасами Н1.0 - 10,4%, Н1.1 - 9,6%, Н1.2 - 9,6%.