Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: когда начнутся, где перекроют дороги

Всего чуть больше месяца осталось до одного из самых важных праздников в стране - Дня Победы, и мы публикуем полное расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года. А также отвечаем на самые популярные вопросы читателей!

КОГДА ВСЕ НАЧНЕТСЯ?

Вообще-то репетиций будет две: одна - дневная, вторая - вечерняя.

- Первая пройдет 5 мая, начнется в 10.00, закончится в 12.00, - рассказывают в пресс-службе Центрального военного округа.

Вторая репетиция назначена на 7 мая, посмотреть на технику и марширующих солдат можно будет с 20.00 до 22.00. А вот воздушной части парада в этом году не предусмотрено, так что самолетов в небе вы не увидите.

КАКУЮ ТЕХНИКУ УВИДИМ?

Начнем с того, что впервые на параде новосибирцам представят новейшие беспилотники «Орлан-10» и бронеавтомобили «Тайфун-У».

- Машина защищена комбинированной броней из металла и керамики, которая в состоянии выдержать бронебойные пули (7,62 мм) и пули калибром до 14,5 мм, - описывают в пресс-службе Центрального военного округа. - Пулестойкие шины имеют дополнительную систему подкачки. Машина предназначена для перевозки пехоты, боеприпасов и оружия в опасных зонах.

Многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10» тоже ноу-хау, максимальное время полета - до 16 часов. С его помощью можно обнаруживать противника, корректировать стрельбу артиллерии.

Кроме того, гости праздника увидят легендарный танк Т-34, боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», бронированные автомобили марки «Тигр», БТР, комплексы С-400, «Искандер», «Панцирь-С1», артиллерийские установки «НОНА-СВК», «Урал-4320» с гаубицей 2А65 «Мста-Б» и системы «Град». Всего - около 50 единиц различной техники.

КТО УЧАСТВУЕТ В ПАРАДЕ?

Всего в параде будут участвовать более 2 тысяч сибиряков, их можно будет увидеть и во время генеральной репетиции.

- По традиции возглавят праздничное шествие воспитанники военного патриотического клуба «Каравелла» и курсанты Новосибирского командного речного училища, - говорят в пресс-службе Центрального военного округа. - На параде 41-ю общевойсковую армию представят более 1200 военнослужащих - личный состав частей и соединений, дислоцированных по всей Сибири, а также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища.

Кроме того, в репетиции и самом параде будут участвовать сотрудники Росгвардии, силовых структур и МЧС.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ?

На время репетиции парада ежегодно перекрывают движение на следующих участках:

- Красный проспект - от улицы Фабричной до улицы Гоголя (для пассажирского транспорта до улицы Фрунзе);

- улица Орджоникидзе - от улицы Советской до улицы Каменской;

- Октябрьская магистраль и улица Кирова - от Красного проспекта до улицы Восход.

Военные предупреждают: во время репетиции на всем перекрытом участке Красного проспекта установят ограждения, так что попасть на проезжую часть будет невозможно.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ?

Конечно, лучшая точка - напротив сцены на площади Ленина. Если вы расположитесь с другой стороны дороги, то во время репетиции все увидите. А вообще, техника пройдет до пересечения Красного проспекта с улицей Гоголя. Поэтому технику вы сможете увидеть и там.