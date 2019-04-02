Вкалывают роботы, а не человек: Новосибирские школьники оказались умнее Электроника

Школьный технический форум НГУ - это как своя техническая олимпиада - парад достижений и мысли учащихся. В этом году, например, посоревноваться в столицу Сибири приехала и команда из Омска.

- Форум проходит в третий раз, и в этом году он собрал около 300 школьников, - подчеркнул Сергей Якушкин, заведующий лабораторией инженерного конструирования СУНЦ НГУ. - Кроме соревнований мы провели и конференцию для педагогов, сотрудников образовательных центров, главная задача которой - облегчить ребенку вхождение в будущую инженерную профессию. И в том, насколько подобная работа важна, мы уже убедились. К форуму подключились ребята, освоившие программирование на высоком, почти профессиональном уровне. Так что нам теперь предстоит придумывать новые задания, чтобы детям не было скучно.

Как вам такие милые «робослоники»?Фото: Даба ДАБАЕВ

Одним из вдохновителей проекта стал именно СУНЦ НГУ. Та самая лаврентьевская ФМШ, слава о которой идет по всему миру. Неудивительно, что на ее базе уже три года существуют инженерные классы, где дети как раз и учатся конструировать роботов. Наука идет в ногу со временем, оправдывая тренд о цифровом обществе.

- Инженерные классы - это дополнительные спецкурсы, которые выбирает сам ученик. Нашим воспитанникам эти программы нравятся: сейчас в инженерных классах учатся уже 95 человек. Еще 300 ребят из других новосибирских школ совершенно бесплатно занимаются на этих же спецкурсах благодаря поддержке Фонда президентских грантов, - отметил Николай Яворский, директор СУНЦ НГУ.

Самые юные участники проекта - Арсений Плевако и Сергей Магаев.Фото: Даба ДАБАЕВ

И результаты своей работы школьники продемонстрировали, можно сказать, тут же. К примеру, Роман Титов, одиннадцатиклассник из СУНЦ НГУ, придумал ноу-хау для велосипеда.

- Я сам велосипедист, а однажды меня чуть не сбила машина. Тогда я задумался, как обезопасить на дороге не только себя, но и других. Сначала придумал специальную систему с загорающимися фонарями, которые указывают направление, куда я двигаюсь. Потом дополнил ее еще и специальным монитором, который показывает скорость, - описал свое изобретение Роман.

Роман Титов, одиннадцатиклассник из СУНЦ НГУ, придумал ноу-хау для велосипеда.Фото: Даба ДАБАЕВ

За смекалку подросток получил второе место на выставке технических проектов, прошедшей во время форума. А третье досталось его товарищам из СУНЦ НГУ - Артему Кузнецову и Илье Бондаренко, которые придумали «умное окно».

- Речь, конечно, идет не об окошке, а об электронном табло, на которое выводятся данные, которые запрашивает человек. Например, давление, температура, - говорит Илья Бондаренко. - А еще наше «умное окно» может работать как будильник, если вы запрограммируете его на определенное время.

Десятиклассник Илья Бондаренко поразил жюри проектом «умного окна» и занял третье место.Фото: Даба ДАБАЕВ

Но всех мальчишек победили две девушки - Света Нурматова и Надя Лухманова из школы № 121.

- Девчонкам тоже интересно роботов собирать! Меня один раз на занятие руководитель нашей секции позвал, и мне очень понравилось. Вслед за мной и мой брат пришел заниматься, - улыбается семиклассница Надя.

А вот и сестренка Никиты - Надя, которая стала победительницей выставки.Фото: Даба ДАБАЕВ

На суд жюри Надя представила сразу несколько работ: и светящегося человечка, и имитатор звуков. И стала безоговорочным лидером выставки.

А брат Нади - Никита представил свои модели марсохода и лунохода, посмотреть которые собрались множество зрителей.

Те самые машины-роботы Никиты Лухманова, которые покорили посетителей.Фото: Даба ДАБАЕВ

Был и чисто девичий проект - «робот-кулинар»: его авторы - девочки из школы № 179.

- Мы не любим готовить, поэтому и создали робота, который будет самостоятельно делать отбивные. Не нужно стоять со специальным молоточком и отбивать мясо - все за вас сделает робот, - объясняет семиклассница Вероника Стрикун.

Вот такого робота-повара собрали девочки из школы № 179.Фото: Даба ДАБАЕВ

Ну а мальчишек, конечно, больше интересовала не кулинария, а второй день форума, когда проходили отборочный тур соревнований по робототехнике RoboCup и чемпионат «Робоинтел 2.0». Там с помощью собранных своими руками машин участники состязались в сумо роботов: нужно было вытолкнуть машину соперника за пределы ринга. А еще играли в робофутбол со специальным мячиком.

- Этот мячик оснащен специальными датчиками, чтобы робот мог определить его местонахождение. И задача как в футболе - забить гол противнику, - рассказали мальчишки из команды «Овощное рагу» (Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка).

Именно эти ребята стали лучшими на отборочном этапе RoboCup-2019. Вместе с другими призерами они поедут на Открытый российский этап чемпионата RoboCup Russia Open 2019, который пройдет в конце апреля в Томске. Но мы уверены: это только начало.

Кто победил?

• Лучшие технические проекты

Среди старшеклассников:

I место - Света Нурматова, Надя Лухманова, школа № 121

II место - Роман Титов, СУНЦ НГУ

III место - Артем Кузнецов, Илья Бондаренко, СУНЦ НГУ

Среди младшеклассников:

I место - команда «Инжевята» (Алексей Дьяченко, Тимур Глебов), СТЕМ-лаборатория ФИТ НГУ «Инжевика»

II место - команда «РОБузор» (Сергей Магаев, Арсений Плевако), ВКИ НГУ

III место - Максим Стогниенко, гимназия № 4

• Соревнования роботов «Робоинтел 2.0»

«Сумо роботов колесное» (основная категория)

I место - команда «Эйдос», технический лицей при СГУГиТ

«Сумо роботов колесное» (дополнительная категория)

I место - команда МБОУ СОШ № 112

«Сумо роботов гусеничное»

I место - команда Robomax-4, МБОУ «Верх-Тулинская СОШ № 14»

• «Лабиринт»

I место - команда «Аксиома», гимназия № 5

• «Сад реакторов»

I место - команда Iron Sky, ВКИ НГУ

• «Весенняя интелгонка»

I место - команда «МБОУ СОШ № 112»

• «Весенняя охота»

I место - команда «КЮТ», МБОУ СОШ 214

• Мини-кубок РТК (основная категория)

I место - команда «ИнжеНЭТИк-Кирпич», МБОУ «Инженерный лицей НГТУ»

• Мини-кубок РТК (дополнительная категория)

I место - команда Tip Top, школа № 126

• «ЛИРС»

I место - ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества» РРЦ «Детский технопарк»

Номинация Magic Dobot

I место - команда «Катод», гимназия № 16 «Французская»

• Отборочный этап RoboCup-2019

Футбол, Lightweight League

I место - команда «Овощное рагу», МБОУ АКЛ имени Ю. В. Кондратюка

II место - команда «Партизаны», ВКИ НГУ

III место - команда «Старый Сильвер», ВКИ НГУ

Футбол, Open League

I место - команда Ferrum, ВКИ НГУ

• Соревнования роботов-спасателей (линия) RoboCup Junior Rescue Line

I место - команда Детского технопарка

II место - команда «ИнжеНЭТИк-Звезда», МБОУ «Инженерный лицей НГТУ»

III место - команда «Открытие», МАОУ СОШ № 213 «Открытие»

• Конкурс театрализованных представлений с роботами RoboCup Junior OnStage

I место - команда «Веселые ребята», ВКИ НГУ

II место - команда «Самоделкины», ВКИ НГУ

III место - команда «Галактика ЛИОМ», МБОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири»