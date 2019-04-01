«Ростелеком» в 2019 году полностью завершит госпрограмму «Устранение цифрового неравенства» в Новосибирской области

Новосибирская область станет первым регионом в Сибирском федеральном округе и одним из первых в стране, где компания «Ростелеком» с опережением на два года завершит реализацию президентского проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) в сельской местности. Об этом на пресс-конференции сообщили директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов и руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Всего в список, утвержденный в 2015 году Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, было включено 279 сел региона с населением от 250 до 500 человек и общей численностью порядка 96 тысяч человек.

К январю текущего года общее количество населенных пунктов, где работали общественные точки Wi-Fi-доступа в интернет на скорости до 10 Мбит/c, достигло 223. Общая протяженность линий связи, построенных «Ростелекомом» в рамках проекта с 2015 года, составляла 3715 километров.

В последний этап программы 2019 года вошли 56 малых населенных пунктов области. Уже в сентябре коллективные точки доступа в интернет заработают в девяти селах Коченевского района. В остальных 47, расположенных в Здвинском, Кыштовском, Чулымском, Венгеровском, Доволенском, Колыванском, Кочковском, Мошковском и Ордынском районах, бесплатный интернет со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с появится в декабре. Для этого компании предстоит построить свыше 900 километров оптических линий связи и смонтировать оборудование, передающее сигнал по беспроводным сетям.

- В этом году мы завершаем, пожалуй, самый грандиозный и по объему работ, и по социальной значимости проект «Устранение цифрового неравенства», - отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. - Его успешность стала следствием эффективного взаимодействия нашей компании как исполнителя госпрограммы и областных властей. «УЦН» стал основой для регионального проекта «500+». В результате нашей совместной работы сегодня во многие села наряду с бесплатными коллективными точками Wi-Fi проведен интернет по оптике. Благодаря магистралям «УЦН» высокоскоростной связью за эти годы обеспечены десятки социально важных объектов, сотни сельских территорий и тысячи жителей.

- Новосибирская область за весь период реализации проекта «УЦН» лидирует по количеству введенных в эксплуатацию точек доступа среди всех регионов Сибири. Мы заканчиваем проект с опережением на два года. Досрочная реализация проекта стала возможна во многом благодаря региональному проекту «500+», стартовавшему в 2016 году: Минкомсвязи РФ высоко оценило синхронизацию проектов «УЦН» и «500+» в регионе и поддержало эту инициативу, - сообщил Анатолий Дюбанов.

В рамках регионального проекта «500+» за два года (2016 - 2018) доступом к высокоскоростному интернету были обеспечены 56 сел, 4814 домохозяйств, или больше 12,5 тысячи человек. Для этого «Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи протяженностью 648 километров. В 2019 году к числу «цифровых» сел присоединятся еще 14. Это означает, что почти 900 семей, или более 2 тысяч жителей, будут подключены к скоростному интернету и получат возможность пользоваться другими услугами связи. До конца года планируется построить 225,5 километра оптоволокна.

В ближайшее время Новосибирской области предстоит решить новую задачу государственного масштаба. В 2019 году в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» стартует федеральный проект «Информационная инфраструктура». Он направлен на обеспечение широкополосным доступом к интернету социально значимых объектов в населенных пунктах, где проживает от 100 человек. «Ростелеком» в Новосибирске готов включиться в новый проект.