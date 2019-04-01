2019-04-02T06:45:02+03:00
Общество

«Ростелеком» в 2019 году полностью завершит госпрограмму «Устранение цифрового неравенства» в Новосибирской области

К январю текущего года общее количество населенных пунктов, где работали общественные точки Wi-Fi-доступа в интернет на скорости до 10 Мбит/c, достигло 223
Поделиться:
Общая протяженность линий связи, построенных «Ростелекомом» в рамках проекта с 2015 года, составляла 3715 километров.Общая протяженность линий связи, построенных «Ростелекомом» в рамках проекта с 2015 года, составляла 3715 километров.
Изменить размер текста:

Новосибирская область станет первым регионом в Сибирском федеральном округе и одним из первых в стране, где компания «Ростелеком» с опережением на два года завершит реализацию президентского проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) в сельской местности. Об этом на пресс-конференции сообщили директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов и руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Всего в список, утвержденный в 2015 году Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, было включено 279 сел региона с населением от 250 до 500 человек и общей численностью порядка 96 тысяч человек.

К январю текущего года общее количество населенных пунктов, где работали общественные точки Wi-Fi-доступа в интернет на скорости до 10 Мбит/c, достигло 223. Общая протяженность линий связи, построенных «Ростелекомом» в рамках проекта с 2015 года, составляла 3715 километров.

В последний этап программы 2019 года вошли 56 малых населенных пунктов области. Уже в сентябре коллективные точки доступа в интернет заработают в девяти селах Коченевского района. В остальных 47, расположенных в Здвинском, Кыштовском, Чулымском, Венгеровском, Доволенском, Колыванском, Кочковском, Мошковском и Ордынском районах, бесплатный интернет со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с появится в декабре. Для этого компании предстоит построить свыше 900 километров оптических линий связи и смонтировать оборудование, передающее сигнал по беспроводным сетям.

- В этом году мы завершаем, пожалуй, самый грандиозный и по объему работ, и по социальной значимости проект «Устранение цифрового неравенства», - отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. - Его успешность стала следствием эффективного взаимодействия нашей компании как исполнителя госпрограммы и областных властей. «УЦН» стал основой для регионального проекта «500+». В результате нашей совместной работы сегодня во многие села наряду с бесплатными коллективными точками Wi-Fi проведен интернет по оптике. Благодаря магистралям «УЦН» высокоскоростной связью за эти годы обеспечены десятки социально важных объектов, сотни сельских территорий и тысячи жителей.

- Новосибирская область за весь период реализации проекта «УЦН» лидирует по количеству введенных в эксплуатацию точек доступа среди всех регионов Сибири. Мы заканчиваем проект с опережением на два года. Досрочная реализация проекта стала возможна во многом благодаря региональному проекту «500+», стартовавшему в 2016 году: Минкомсвязи РФ высоко оценило синхронизацию проектов «УЦН» и «500+» в регионе и поддержало эту инициативу, - сообщил Анатолий Дюбанов.

В рамках регионального проекта «500+» за два года (2016 - 2018) доступом к высокоскоростному интернету были обеспечены 56 сел, 4814 домохозяйств, или больше 12,5 тысячи человек. Для этого «Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи протяженностью 648 километров. В 2019 году к числу «цифровых» сел присоединятся еще 14. Это означает, что почти 900 семей, или более 2 тысяч жителей, будут подключены к скоростному интернету и получат возможность пользоваться другими услугами связи. До конца года планируется построить 225,5 километра оптоволокна.

В ближайшее время Новосибирской области предстоит решить новую задачу государственного масштаба. В 2019 году в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» стартует федеральный проект «Информационная инфраструктура». Он направлен на обеспечение широкополосным доступом к интернету социально значимых объектов в населенных пунктах, где проживает от 100 человек. «Ростелеком» в Новосибирске готов включиться в новый проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Там, где подводные лодки паркуют?" В Delivery Club отправили учить географию стажера, пошутившего про подводную лодку "Курск"
В компании уверяют, что комментарий, который молодой сотрудник оставил под постом о "курином десанте в Самаре" никак не свзяан с шуткой про подлодку. Просто жертва ЕГЭ перепутала Мурманск и Курск
«Сорвало солнечные батареи, сорвало ветроуказатель»: Лодку Федора Конюхова трижды перевернул сильный шторм в океане
Сын легендарного путешественника Оскар Конюхов рассказал «КП», что это первый случай за весь поход, когда весельную лодку перекрутило на 360 градусов [видео]
Новости 24
«Родителям теперь четыре гроба хоронить»: новосибирцы с двумя детьми погибли в ДТП с грузовиком
Все на карте: ученые создали сайт с численностью и расположением клещей по всей России
Технология Wi-Fi Calling: звоните кому угодно, даже если нет сотовой связи, но есть Wi-Fi-подключение
Вонючие подснежники: Новосибирск после зимы оказался завален мусором
14-летнюю девочку сбил поезд: юная сибирячка шла на танцевальный кружок
«Коммунальщики развлекаются»: в Новосибирске установили необычный пароотвод с колесами и трубой
Задавил из-за яркого света: в Новосибирской области водитель наехал на двух пешеходов
«Я все убрал»: депутат вывез «скотомогильник» из жилмассива за свои деньги
Погода в Новосибирске на день: 3 апреля облачно, до 7 градусов тепла
«Хорошая мамочка»: белая медведица не пустила ветеринаров к своей двойне, сорвав конкурс в зоопарке
Может, врут? Жители Новосибирска утверждают, что не смотрят порно
Ждем денег: в минздраве региона подтвердили, что должны бесплатно выдавать расходники для инсулиновых помп
Андрей Травников призвал расставить приоритеты по ремонту городских теплосетей
Песни с матами на весь троллейбус: сибиряк с колонкой через плечо возмутил новосибирцев
Либеральные диктаторы: Андрей Макаревич и Владимир Познер прочтут «Тотальный диктант» в Новосибирске
Слишком снизил скорость: озвучена предварительная причина авиакатастрофы, в которой погибла Наталия Филева
Отомстила свекрови за колдовство: сибирячка подожгла квартиру родственницы
Голосую за усыпление своры: кота загрызли возле храма
«Уехала в санаторий»: сибиряк убил маму, а родственникам сказал, что она на лечении
С новой должностью: Юрий Демин займется новосибирскими дорогами
Украли деньги и плеер: грабители напали на новосибирца, когда он ждал электричку
Кукла вместо галстука: ведущий «Модного приговора» надел брошь из Новосибирска
Попали под санкции: таможенники не пустили в Новосибирск польские яблоки
Грейте в чайниках: в Новосибирске больше 140 домов остались без горячей воды
Проведут замеры: Андрей Травников поручил проверить концетрацию мышьяка в Кировском районе
Без одежды по льду: новосибирец устроил откровенную фотосессию на замерзшем водохранилище
Они скоро встретятся: новосибирцы нашли сестру, которую в детстве родственники выбросили в подъезд