Миллион «историй» в Instagram: Tele2 проанализировала пользовательскую активность спортсменов и болельщиков

Самыми «качающими» спортивными объектами стали «Арена Платинум», «Арена. Север» и «Кристалл Арена» - на них пришлось более 35% совокупного интернет-трафика. Всплеск потребления мобильного интернета зафиксирован на полуфинале и финале по женскому хоккею. Так же активно абоненты использовали интернет-трафик, когда смотрели женские и мужские соревнования по хоккею с шайбой. При этом на всех спортивных объектах абоненты активно делились контентом: доля исходящего трафика передачи данных была почти вдвое больше средних значений по региону в обычные дни. Скорость передачи данных на одного пользователя в сети LTE во время спортивных состязаний держалась на уровне не ниже 20 Мбит/с. Это в 5 раз больше, чем нужно, например, для просмотра или ведения онлайн-трансляции в любой из социальных сетей.

Согласно данным оператора мобильной связью на спортивных объектах Красноярска воспользовались более 180 тысяч абонентов Tele2 из Красноярска и еще 58 регионов России. Самыми разговорчивыми и «качающими» стали болельщики из Хакасии, Иркутска, Москвы, Екатеринбурга, Кемерово, Новосибирска и Омска. Среди болельщиков было почти равное количество мужчин и женщин. Предпочтения в услугах связи при этом оказались разными. Мужчины активнее использовали мобильный интернет − на их долю пришлось почти 56% общего трафика передачи данных и более 56% исходящего трафика. А вот более разговорчивыми традиционно оказались женщины − на долю прекрасной половины пришлось 52% общей продолжительности звонков.

В среднем абоненты Tele2 из российских городов проводили на мартовских спортивных играх четыре дня. Рекордсменами стали Мордовия, Екатеринбург и Казань - абоненты из этих регионов находились в Красноярске более восьми дней. А вот клиенты оператора с Камчатки, из Саратова и Орла в среднем проводили в Красноярске всего один день.

Также за 10 дней спортивных соревнований в сети оператора зарегистрировались гости из 33 стран мира, в числе которых Китай, Финляндия, Канада, США, Италия, Испания и другие. Больше всех звонков совершили и приняли гости из Китая. Рекордсменами по общей продолжительности разговоров стали канадцы.

Андрей Криницин, и. о. технического директора красноярского филиала Tele2:

- Мы были готовы к значительному росту нагрузки на сеть, когда создавали инфраструктуру и планировали дополнительное строительство на спортивных объектах. На одном из самых популярных объектов - комплексе «Арена. Север» - для бесперебойной работы сети мы установили несколько десятков объектов сетевой инфраструктуры, проложили более 5 тысяч метров фидерных трасс и установили более 70 антенн, которые обеспечили полное покрытие здания и доступность услуг связи для 45 тысяч болельщиков. Все это оборудование продолжит работать, обеспечивая наших клиентов хорошей связью.