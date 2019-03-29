2019-03-30T13:00:02+03:00
Общество

МТС запустила цифровую библиотеку

Приложение содержит более 140 тысяч электронных книг, 200 наименований журналов и газет и работает в офлайн-режиме
Поделиться:
Пользователи нового сервиса могут читать электронные книги, журналы, газеты в едином приложении.Пользователи нового сервиса могут читать электронные книги, журналы, газеты в едином приложении.
Изменить размер текста:

В «МТС Библиотеке» доступны более 1000 аудиокниг. Благодаря Big Data МТС сервис делает персональные рекомендации на основе предпочтений пользователей и истории чтения. Интернет-трафик при чтении в приложении или на сайте не расходует пакеты пользователя.

В прошлом году аудитория приложения для чтения МТС выросла в 2,5 раза. За последние месяцы более чем в 2 раза увеличено количество книг в приложении, также пользователи теперь могут читать периодику, в том числе издания Glamour, Maxim, GQ и «Русский репортер». Интерфейс приложения также получил обновление.

Для доступа в цифровую библиотеку достаточно оформить абонемент, или подписку, на нужное время и к определенным книгам. Цена абонемента - от 189 рублей в месяц, или от 7 рублей в сутки. При первом подключении МТС дарит 7 дней бесплатного доступа. Пользователи смогут оплатить абонемент с лицевого счета мобильного телефона. Бесплатный каталог книг классической литературы можно читать без абонемента.

Пользоваться сервисом «МТС Библиотека» можно на устройствах iOS 10 и выше, Android 4.1 и выше, а также на сайте books.mts.ru.

Каталог книг предоставлен ООО «ЛитРес».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Государство извинилось перед героем статьи Политковской: офицер более 20 лет пытался доказать свою невиновность
Двадцать четыре года назад капитан Сергей Школьный не стал умалчивать о чудовищной истории двух военнослужащих, которые отморозили себе ноги и написал рапорт министру обороны. После этого его уволили из армии и обвинили в подкупе солдат
Новости 24
Усатый в каске станет сотрудником ХК «Сибирь»
Автор проекта Дворца бракосочетания: знаменитый архитектор умер в Новосибирске
Еле в кадр влез: манул после зимы до сих пор остается очень пушистым
Рожки да ножки: в черте города появился скотомогильник
Новосибирск попал в топ-3 самых популярных российских городов у иностранцев
Ананасовая голова: парень с необычной прической развеселил пассажиров метро
«Она пример того, как женщина может добиться феноменального результата»: в НГТУ учредят стипендию Наталии Филевой
«Была выдающимся энтузиастом своего дела»: губернатор Новосибирской области выразил соболезнования семье Наталии Филевой
«Саня, спокойно»: туриста из Новосибирска накрыло снегом в Шерегеше
«Никогда такого не было, и вот опять»: Бердск снова завонял из-за прорвавшейся трубы
«Для многих она была ярким маяком»: мэр Новосибирска выразил соболезнования семье погибшей совладелицы S7
Роковой полет: самолет, на котором разбилась совладелица S7 Наталия Филева, уже попадал в ЧП
«Дольше асфальта продержится»: новосибирцы «залатали» ямы на дороге у ЗАГСа вещами
Ковырялись, где не следует: за день спасатели дважды выезжали к новосибирцам, у которых неудачно застряли пальцы
Гашиш, кокаин, психотропные вещества: новосибирский спецназ повязал молодых наркоторговцев
Больничные клоуны ищут новичков в Новосибирске
«Речь спутана, глаза стеклянные» - следствие выяснило, как происходила потасовка инвалида с собакой и полицейского
«Посмотрела на Украинские Выборы, иду на мэра!» - глава новосибирского департамента культуры объявила об участии в избирательной кампании
Погода в Новосибирске на день: 1 апреля будет тепло, как в мае