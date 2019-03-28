2019-03-29T06:04:57+03:00
Общество

«Требует много сил и души»: Надежда Болтенко рассказала, как видит работу уполномоченного по правам ребенка

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области поддержали ее кандидатуру большинством голосов
Екатерина КОМЯКОВА
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Надежду Болтенко поставили на защиту детства.Надежду Болтенко поставили на защиту детства.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня региональный парламент одобрил кандидатуру Надежды Болтенко на пост уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области. Выборы проходили в формате тайного голосования. В итоге 55 голосов были отданы в поддержку единственного кандидата.

Перед началом процедуры Надежду Болтенко представил депутат Заксобрания Андрей Панферов. Он озвучил краткую служебную биографию кандидата и подчеркнул направленность ее работы:

- У Надежды Николаевны есть необходимый опыт, это вопросы, касающиеся защиты прав и законных интересов детей, охраны их здоровья, безопасная среда – все это является приоритетами в ее деятельности.

Напомним, Надежда Болтенко окончила медицинский институт в Новосибирске по специальности врач-педиатр, работала по профессии, затем стала завотделением, главврачом, избиралась в городской Совет депутатов, являлась членом Совета Федерации, а также возглавляла региональное отделение «Союза женщин».

Региональные парламентарии открыто поддержали кандидатуру, а Андрей Жирнов отметил конкретные дела Надежды Болтенко, которые были сделаны во времена работы в городском совете:

- У нас была тесная совместная работа, мы вместе с ней в свое время спасли от закрытия школу №74, за что и педагогический коллектив, и родители благодарны Надежде Николаевне. Иногда мы слышим вопрос: «Зачем нужен омбудсмен?». Опыт Надежды Николаевны поможет поднять статус уполномоченного, в данном случае по правам ребенка, на очень высокий уровень.

Кандидатура на пост омбудсмена была выдвинута общественной палатой Новосибирской области, ее председатель Галина Гриднева объяснила, почему было принято такое решение:

- Надежда Николаевна имеет колоссальный опыт управленца, знает, как работать и с законодателями, и с гражданами. Кроме того все ее действия связаны с поддержкой материнства и детства.

Парламентарий Александр Морозов также делает ставку на опыт только что избранного омбудсмена. По мнению Александра Владимировича сегодня особенно остро стоит защита прав ребенка в школе.

- Колоссальна предметная нагрузка, самодурство учителей, сложное поведение родителей – все это требует государственного взгляда, так как сегодня решение проблем распределено по департаментам, ведомствам, а само право ребенка в школе оказалось размыто. Попробуй, найди того, кто должен отвечать, если твоего ребенка обидели, унизили в школе. Правды не найдешь. Считаю, что омбудсмен в лице Надежды Николаевны способен эту ситуацию сориентировать, поставить на твердую почву.

Надежда Болтенко уже в новой должности ответила на вопросы «Комсомольской правды».

- План работы омбудсмена на ближайшее время уже составлен?

- Если говорить глобально, то это планы служить детству, семье. В частности же продолжать ту работу, которую вела Любовь Михайловна Зябрева и ее аппарат, действовать в соответствии с законом об уполномоченном по правам ребенка. Объем работы большой. Тем более у нас действует указ президент о десятилетии девства. В нашем ведении также находятся все национальные проекты, которые направлены на укрепление института семьи, детства.

- Может быть, выделяете какие-то особенно острые проблемы на сегодняшний день?

- Считаю, что в отношении детей не бывает более или менее важных вопросов. Все, что связано с детьми - главное, а тем и причин для волнений много – это безопасность, воспитание, образование, состояние семьи, в которой находится ребенок, работа с приемными, многодетными семьями. Работать над этими темами планирую с общественными организациями, законодательным собранием, общественной палатой, экспертным советом. Нас ждет работа фундаментальная, огромная, требующая много сил и души. Надеюсь на всех своих коллег, с кем работала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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