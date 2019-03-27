Пасха в Новосибирске - 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Пасха в Новосибирске - 2019 - один из главных праздников для верующих сибиряков: отмечать ее в этом году будут 28 апреля. И если вы еще не решили, где отметить праздник, корреспонденты «Комсомолки» подготовили самую полную программу мероприятий.

ВСТРЕЧАЕМ БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ

В праздник одно из самых красивых действ пройдет в Вознесенском кафедральном соборе: там будут встречать Благодатный огонь, который доставят из Иерусалима.

- Привезти его планируют к началу пасхальной вечери, - рассказывают в Новосибирской митрополии. - Точное время прибытия мы озвучим позже на сайте nskmi.ru.

После огонь побывает и во всех храмах Новосибирской области. А вот пасхального крестного хода в этом году в Новосибирске не будет.

ИДЕМ В ПАРК…

Парк культуры и отдыха «Березовая роща»

Ул. Планетная, 53, тел.: (383) 279-03-96, 279-40-47

28 апреля в 13.00 Пасхальное гуляние «Пасхальный перезвон» - концерт, конкурс на лучшее пасхальное яйцо (его нужно украсить дома и принести с собой), театрализованная программа

В парках на Пасху приготовили концерты и конкурсы для ребятишек.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Центральный парк культуры и отдыха

Ул. Мичурина, 8, тел.: (383) 224-14-44, 224-93-33

28 апреля в 14.00 Праздник «Светлая Пасха» - священник освятит куличи и яйца, которые принесут гости, будет организована танцевальная программа

Парк культуры и отдыха «У моря Обского»

Ул. Софийская, 15, тел.: (383) 209-10-87, 209-06-76

28 апреля в 13.00 Праздничная программа «Светлая Пасха» - концертная программа, конкурсы и бесплатная раздача яиц (и куриных, и шоколадных)

Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова

Ул. Станиславского, 1а, тел.: (383) 351-10-70, 351-11-73

28 апреля в 12.00 Концертно-развлекательная программа «Праздник любви, добра и прощения» - выступление новосибирских коллективов

Парк культуры и отдыха «Сосновый бор»

Ул. Учительская, 49, тел. (383) 271-59-77

28 апреля в 14.00 Праздничная программа «Пасхальная радость» - русские народные игры, хороводы, конкурсы и концертная программа; откроет праздник батюшка

…ИЛИ В ПЛАНЕТАРИЙ

На Пасху в Новосибирском планетарии запланировано театрализованное представление «Путешествие на луноходе». Его герои - поросенок Хрют и его друг Луноход, которые исследуют планеты Солнечной системы и встречают сказочных обитателей космоса.

Помимо представления, всех гостей планетария ждут игры и конкурсы, так что скучно не будет!

Для гостей планетария подготовят веселое представление и интересные конкурсы. Фото: nsk.kassy.ru

Театрализованное представление «Путешествие на луноходе» (3+).

Большой новосибирский планетарий, ост. «Планетарий», Ключ-Камышенское плато, 1/1, тел.: (383) 347-77-07, 347-77-11, 347-77-05.

28 апреля, начало в 13.00.

Цена билетов: 300 руб.

Песочное шоу из «Сердца пустыни»

Если вы любите музыку и творчество, то представление «Сердце пустыни» - то, что придется вам по душе! Музыкант-виртуоз ARGISHTY будет играть на дудуке, рисуя в воображении слушателей красочные образы, а песок в руках художницы воплотит эти образы в яркие картины.

Такие невероятные картины из песка сибиряки увидят на представлении. Фото: nsk.kassy.ru

Песочное шоу из «Сердца пустыни» (0+).

Дом ученых СО РАН, ост. «Дом ученых», Морской пр-т, 23, тел.: (383) 330-12-08, 330-17-80.

28 апреля, начало в 19.00.

Цена билетов: от 600 до 1200 руб.

ПОСЛУШАЕМ ГРУЗИН

На Пасху ресторан «Максимилианс» приготовил для новосибирцев подарок - концерт популярной грузинской группы. Знаменитые «путники» (так переводится название группы с родного языка) выпустили шесть полноформатных альбомов (один из которых - совместно с писателем Евгением Гришковцом), сыграли сотни концертов в Грузии, России и за рубежом. У сибиряков тоже есть возможность послушать их музыку.

Группа Mgzavrebi в Новосибирске - частый гость. Фото: vk.com/mgzavrebiband

Концерт группы Mgzavrebi (18+).

Клубный ресторан-пивоварня «Максимилианс», ост. «Холодильная», ул. Дуси Ковальчук, 1/1, тел. (383) 285-88-84.

28 апреля, начало в 20.00.

Цена билетов: от 1000 руб.