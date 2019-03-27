Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Новосибирске: где пройдет шествие, как зарегистрироваться

«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в Новосибирске - это традиция, которой уже много лет. В прошлом году к акции присоединились более 250 тысяч сибиряков, и в этом году участников тоже будет немало.

- К нам уже сейчас звонят новосибирцы, спрашивают, как принять участие в шествии, где будет сбор, - рассказывает координатор акции Анастасия Панфилова.

А мы отвечаем на самые популярные вопросы об акции.

ГДЕ ПРОЙДЕТ ШЕСТВИЕ?

Сбор участников «Бессмертного полка» по традиции проходит у дома № 3 на Октябрьской магистрали. Ориентировочно сбор начнется в 10.00 9 мая 2019 года. А сразу после парада (обычно это в 10.45) колонна пройдет по площади Ленина, затем по Красному проспекту отправится к Дому офицеров.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?

- Предварительной регистрации не требуется: приходите в День Победы и участвуйте, - говорит Анастасия. - Всю необходимую информацию можно уточнить по тел. 8-903-935-56-45.

Важный момент: уже не первый год на время парада 9 мая перекрывают станцию метро «Площадь Ленина». Многие автобусы традиционно поедут по улице Советской, так что заранее позаботьтесь о том, чтобы до 10.00 оказаться на месте.

И еще: если вы хотите присоединиться к «Бессмертному полку» и пройти по площади, то надо приходить именно на Октябрьскую магистраль, 3: встать позже в ряды не получится, потому что на протяжении всего пути их маршрут будет огорожен и будут дежурить сотрудники полиции.

БУДУТ ЛИ ПРОВЕРЯТЬ УЧАСТНИКОВ ШЕСТВИЯ?

Нет, но по всему маршруту дежурят сотрудники полиции, которые обеспечивают безопасность участников акции «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в Новосибирске.

КАКОЕ РАССТОЯНИЕ НУЖНО ПРОЙТИ?

Расстояние, которое пройдут участники акции «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в Новосибирске, два километра. Займет это ориентировочно 1,5 – 2 часа.

МОЖНО ЛИ ВЫЙТИ ИЗ КОЛОННЫ ВО ВРЕМЯ ШЕСТВИЯ?

Можно, но только после того, как колонна пройдет по площади Ленина. Если вы захотите вернуться, то это тоже можно сделать на ближайшем перекрестке.

ОБЯЗАТЕЛЕН ЛИ ПОРТРЕТ ВЕТЕРАНА?

Нет: вы можете прийти без портрета. А также можете заказать штендер с фамилией и именем своего героя.

МОЖНО ЛИ ВЗЯТЬ С СОБОЙ ЕДУ?

Вы можете без проблем взять с собой воду в пластиковой бутылке. Также можете захватить небольшой перекус: яблоко, шоколадку. Главное, чтобы не было крошек и мусора. Алкоголь категорически запрещен.

ЕСЛИ СТАНЕТ ПЛОХО, ГДЕ ИСКАТЬ ВРАЧЕЙ?

В колонне идут волонтеры в специальных футболках: обязательно скажите им, что вам стало плохо. Прежде всего, среди самих волонтеров есть медицинские работники. И опять же волонтеры отведут вас к врачам «Скорой помощи», которые дежурят на площади Ленина.

СМОГУ ЛИ ПРИПАРКОВАТЬ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ?

Координаторы акции по возможности рекомендуют отказаться в день шествия от поездки на своем автомобиле: почти весь центр перекроют, и найти парковочное место вблизи будет очень проблематично.

А ТУАЛЕТЫ БУДУТ?

Туалеты для участников акции традиционно ставят у театра «Глобус».