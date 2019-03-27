Распоряжение Совета депутатов города Новосибирске
О созыве тридцать четвертой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 20.03.2019 г. Новосибирск № 93-р
О созыве тридцать четвертой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
1. Созвать тридцать четвертую сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 24 апреля 2019 года в 10.00 в большом зале мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34).
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев
ИСТОЧНИК KP.RU
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