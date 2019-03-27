Распоряжение Совета депутатов города Новосибирске

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 20.03.2019 г. Новосибирск № 93-р

О созыве тридцать четвертой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва

1. Созвать тридцать четвертую сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 24 апреля 2019 года в 10.00 в большом зале мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34).

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Д. В. Асанцев