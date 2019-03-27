2019-03-26T10:26:48+03:00
Общество

Ушла на фронт в 16 лет и спасла тысячи солдат

Жительница Новосибирска Зинаида Грищенко отметила 94-й день рождения, герой Великой Отечественной войны принимала поздравления от родных, близких и неравнодушных людей
Алена КУЗИНА
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Сергей Кальченко поздравляет Зинаиду Александровну с днем рождения.Сергей Кальченко поздравляет Зинаиду Александровну с днем рождения.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Этой хрупкой, но в то же время сильной женщине пришлось рано повзрослеть. Война буквально ворвалась в семью Зинаиды Грищенко.

- Был октябрь 1941 года. Я пришла на железнодорожный вокзал купить фруктов и услышала, как по громкоговорителю объявили, что на санитарный поезд набирают работников разных специальностей. Я решила пойти, но для этого мне пришлось соврать и сказать, что мне 18, - вспоминает Зинаида Александровна.

В тот день девушка даже не успела попрощаться с мамой. И только из Омска смогла отправить письмо домой. Два брата Зинаиды Грищенко в то время уже воевали под Москвой.

- В восьмом классе я прошла курсы медсестры, поэтому знала, как перебинтовывать раны. Самое главное, я умела с каждым поговорить, так сказать, поддержать. Навсегда в моей памяти остался один случай. На моих глазах 120 солдат отравились пончиками. Ребята умерли от цианистого калия. Я шла, смотрела на них и плакала, - делится ветеран войны.

16-летняя медсестра ежедневно проползала под пулями, чтобы помочь раненым. Девушка весом 50 килограммов вынесла на своих плечах не одну сотню солдат и спасла более тысячи жизней. Сталинград, Курская дуга, Ленинград - санитарный поезд останавливался на каждой станции.

Однажды бандеровцы пробрались в поезд и убили машиниста. Враги хотели, чтобы состав сошел с рельсов и все погибли. Тогда девушка добралась до стоп-крана, дернула его и спасла 400 человек. Однако о своих заслугах ветеран говорить не любит.

Даже после тяжелого ранения Зинаида Александровна не покинула фронт. День Победы сибирячка встретила в Румынии. Вернувшись в родной Новосибирск, окончила школу, поступила в институт и вышла замуж.

В свой 94-й день рождения герой войны принимает подарки и самые искренние поздравления. В гости к имениннице пришел и депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Кальченко.

- На ваш жизненный путь пришелся очень сложный для нашей страны период. Вы прошли и войну, и послевоенное становление государства. Но, несмотря на это, вы сохранили тысячи жизней и бодрый дух. Желаю вам крепкого здоровья, продолжайте радовать нас своим долголетием и подавать нам такой пример оптимизма, - вручая цветы Зинаиде Александровне, сказал депутат Сергей Кальченко. - Ваша жизненная история меня покорила. Я отметил для себя, что Победа - это большая радость для всех, но не стоит забывать, какой ценой она нам досталась.

Также депутат рассказал, насколько для него важна работа с ветеранами:

- Такие люди нуждаются в особой заботе и внимании. В общении с ними я узнаю много полезного. Всегда старюсь прислушиваться к их советам как в жизни, так и в работе. Надо рассчитывать на себя, все доводить до конца. У старшего поколения всегда есть чему поучиться.

Рядом с героиней дня сидит председатель ТОС «Депутатский» Надежда Смирнова, она рассказывает о своем общении с ветераном:

- Зинаида Александровна всегда посещала наши мероприятия: День матери, Декаду пожилого человека, проводила уроки мужества в школах. Я сама была участником войны в Афганистане и понимаю, что это такое. Хочу, чтобы дети не забывали нашу историю. Зинаида Александровна - хороший рассказчик и умеет расположить к себе. Я научилась у нее оптимизму, вере в себя, в будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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