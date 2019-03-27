Проголосуем один раз

РЕМОНТ ШКОЛ ВАЖНЕЕ

На очередной сессии Совета депутатов города Новосибирска поднимался вопрос о принятии проекта по изменению в Устав города, а именно о смене системы выборов мэра с одно- на двухтурную. Предложение, которое активно обсуждалось на общественных слушаниях, не было поддержано депутатами. Большинство народных избранников проголосовали против изменения существующей системы.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Олег Шестаков в ходе обсуждений отметил:

- Я не думаю, что на каком-то округе люди согласятся оплачивать еще и второй тур. Все же понимают, что плата идет из личного кармана каждого налогоплательщика.

Если говорить о деньгах, второй тур обойдется бюджету примерно в 67 миллионов рублей.

- Деньги в бюджет города на проведение второго тура не заложены. Мы периодически обращаемся в Законодательное собрание Новосибирской области, чтобы нам помогли финансово, и искренне радуемся, когда нам даже 50 миллионов рублей выделяют на ремонт дорог частного сектора. А 67 миллионов рублей мы найдем куда потратить: на ремонт школ и детских садов или на дороги, - высказал свое мнение председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Дмитрий Асанцев высказался против возвращения второго тура на выборах мэра.Фото: Влад КОМЯКОВ

Также спикер Совета депутатов города Новосибирска озвучил статистику по поднятому вопросу. За последние 10 лет были проведены 103 избирательные кампании в столицах разных регионов страны. И только в 13 случаях возникла необходимость проведения второго тура голосования. При этом кандидат, изначально набравший меньше голосов, победил во втором туре только однажды.

Яркий пример - выборы 2004 года, когда избирались Владимир Городецкий и Яков Лондон. Тогда была очень острая и жесткая избирательная кампания, и выборы проходили в два тура. В первом туре победил Владимир Городецкий, но ни один кандидат не набрал 50% голосов, при этом явка составила 642 тысячи человек, хотя население города - 1,5 миллиона человек. По результатам второго тура явка упала на 28%. Во втором туре победил Владимир Городецкий.

В результате предложение по изменению системы выборов поддержано не было.

На сегодняшний день выборы главы города проходят в семи городах нашей страны, везде это происходит в один тур.

ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ…

На сессии также были досрочно прекращены полномочия депутата Дмитрия Прибаловца в связи с его смертью. По закону официально заявить об этом необходимо было не позднее чем через 30 дней со дня возникновения оснований.

Теперь ответственность за округ № 12 возложена на депутата Ирину Константинову.

- Мы с Дмитрием были большими друзьями, так что о проблемах 12-го округа я знаю очень много: мы часто обсуждали и проблемы, и перспективы, и планы, поэтому ближайшие пять месяцев я буду интенсивно работать. Никаких потрясений для избирателей не случится: приемная открыта по прежнему адресу, помогать мне будут те же помощники, я буду еженедельно вести прием граждан, работать по обращениям. Конечно, особое внимание уделю исполнению наказов, - с готовностью откликнулась Ирина Игоревна.