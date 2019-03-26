В Новосибирске откроется приемная факультета эстрады ГИТИСа

Абитуриенты впервые пройдут первый тур вступительных экзаменов у педагога вуза, не покидая Новосибирска. Об этом сообщил в своем аккаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Приемная факультета эстрады ГИТИСа будет работать 5 и 6 апреля 2019 года на площадке новосибирского Дома актера по адресу: ул. Серебренниковская, 35.

Экзамен традиционно пройдет в формате творческого прослушивания. Перед началом прослушивания, 5 апреля, педагог ГИТИСа проведет творческую встречу - мастер-класс «Профессия: актер. Элементы внутренней техники» для ребят (от 13 лет) из театральных кружков и студий города и для тех, кто хотел бы прокачать свои навыки актерского мастерства перед прослушиванием.

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К экзамену по мастерству поступающий должен подготовить для исполнения несколько литературных произведений (басня, стихотворение, отрывок из прозаического произведения), не менее двух вокальных произведений (на русском и иностранном языках) с использованием микрофона и минусовой фонограммы (иметь на USB-накопителе/флешке). Приветствуется владение одним из музыкальных инструментов. Поступающий также должен быть готов к исполнению по заданию экзаменатора музыкально-сценических этюдов.

- Мы не первый год поддерживаем проект МТС «Поколение М» как уникальную интернет-платформу по поиску талантов. И гордимся, что новосибирские дети - лидеры по числу побед в конкурсах этого проекта, открывающего им дорогу к признанию. Не всем родителям по силам оплачивать детям поездку в Москву, чтобы те попытали счастье и попробовали поступить в ГИТИС. И отрадно, что ГИТИС и «Поколение М» делают в этом году еще один шаг вперед, чтобы самые талантливые дети Новосибирского региона были замечены и поступили в лучший театральный вуз страны, - подчеркнула глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

- Уже более 30 новосибирских ребятишек стали призерами проекта «Поколение М» и получили признание своего таланта и трамплин для его развития. В Год театра мы в партнерстве с ГИТИСом впервые предоставляем уникальную возможность абитуриентам из Новосибирска и области проверить свои шансы на поступление в ГИТИС и пройти прослушивание для поступления в крупнейший театральный вуз Европы прямо в Новосибирске, - отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Количество мест на творческую встречу и прослушивание ограничено (все мероприятия бесплатные). Необходимо зарегистрироваться до 2 апреля 2019 года включительно:

• творческая встреча

• прослушивание

Регистрация обязательна.

Здание ГИТИСа.

Напомним, в марте в рамках партнерства на базе проекта МТС «Поколение М» для абитуриентов ГИТИСа была впервые запущена система подготовительных онлайн-курсов и заочных предварительных вступительных испытаний. Теперь на сайте проекта pokolenie.mts.ru школьники со всей России могут в онлайн-режиме готовиться к поступлению в вуз, осваивая курсы, подготовленные педагогами ГИТИСа по разным направлениям театрального искусства.

Абитуриенты смогут также принять участие в театральном онлайн-конкурсе проекта «Поколение М», который станет базой для заочного прохождения первого тура творческого прослушивания. Для этого участникам в возрасте от 15 до 18 лет необходимо снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и до 31 мая 2019 года загрузить запись на сайт проекта. Педагоги ГИТИСа отсмотрят все полученные видео, авторам лучших будет зачтено прохождение первого тура вступительных экзаменов на выбранный факультет и предложено очное участие сразу во втором туре прослушиваний. По решению жюри конкурса также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачету получит от МТС поездку в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в Учебном театре.