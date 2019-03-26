Секрет новосибирской долгожительницы: не забывайте алгебру

Нелли Ивановне Пасевич 90 лет. Мы сидим за столом, накрытым вышитой скатертью. Нелли Ивановна смотрит на цветы из крестиков и говорит:

- Я ее вышивала 60 лет назад. Достала для вас.

И тут я начинаю понимать: репетиторство и долголетие - это лишь малая часть, пара крестиков в истории одного человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/699170" frameborder="0"></iframe> Нелли Ивановна Пасевич.Даба ДАБАЕВ

Нелли Ивановне действительно 90 лет, и она действительно в этом возрасте занимается со старшеклассниками математикой, помогает юным головам понять тригонометрию, решить для ЕГЭ задачки повышенной сложности. Ум у Нелли Ивановны чрезвычайно ясный, логика повествования безупречная. Сижу за столом, положив руки на скатерть, созданную в прошлом веке, слушаю человека напротив, слежу за ее глазами - и передо мной в разные моменты возникает то уставшая девочка, то веселый подросток, то наивная воодушевленная студентка, то мудрая женщина.

РОДНОЙ РУДНИК

- …Мой дедушка был горным инженером. Он жил в царское время, был управляющим на золотых приисках. Естественно, мой папа пошел по стопам своего отца, тоже стал горным инженером. Я родилась на золотом прииске в городе Болей Читинской области, сейчас это Забайкальский край. Отец не работал постоянно на одном месте, его часто переводили: мы и в Казахстане пожили, и в Забайкалье. Когда я окончила два с половиной класса, мы переехали на рудник Центральный Кемеровской области. Вот этот рудник - мое родное место. Моя любовь. Видите фото над кроватью? Это оттуда. Тайга каждый сезон разная: цветы цветут, ягоды поспевают, осенью - шишки, весной - колба, еще снег не сойдет - она лезет. На руднике было 12 тысяч жителей. Местность холмистая, 400 метров над уровнем моря. Там всегда весна приходит позднее, а зима не опаздывает. Говорят, это самое снежное место в Сибири - высота снега зимой 5 метров. Никакого транспорта, кроме гужевого, не было. Весь поселок в тропиночках. Шаг мимо сделаешь - провалишься по пояс. Машины приходили только летом: несколько грузовиков привозили все, что надо руднику на зиму, и уезжали. Вся ребятня прибегала посмотреть на машины - чудо же.

Дедушка Нелли Ивановны - Николай Романович Тараторин, выбравший путь горного инженера.Фото: Даба ДАБАЕВ

Мы приехали на рудник в 1939 году. В 1941-м я окончила пятый класс. Проводное радио у нас не выключалось. Как и все, по радио узнали про войну, но никто не испугался. Вы не понимаете наше поколение - мы были воспитаны на подвигах Чапаева. Мы все были Чапаевы: палки в руки - и воюем. Еще был фильм «Три танкиста»… Считали, наша армия непобедимая, никакой враг на нашу территорию не зайдет. Думали, все будет как в кино - наши командиры дадут немцам жару, и те убегут. Вышло, конечно, все немного не так… Но народ верил в Победу, ни у кого даже в мыслях не было, что нас захватят.

Отец ушел на фронт добровольцем. У него была бронь, ведь золото тоже стране нужно было, но он подал заявление и ушел. Погиб в конце того же года под городом Белый.

МАЛЕНЬКАЯ ШКОЛЬНАЯ БРИГАДА

- Во время войны летние каникулы были трудовыми. Тот, кто работал, получал хлебную карточку.

У меня были две старшие сестры. Родителям нужен был сын, но на свет имела наглость появиться я.

Сестры Тараторины.Фото: Даба ДАБАЕВ

…Шел 1942 год, война длилась уже год. На руднике была организована школьная бригада для совхоза «Шумиловский», там работала средняя сестра. Она была импульсивная, эмоциональная. Однажды пришла домой, стала плакать, как ей трудно, как тяжело, как там жарко. Мама сказала: «Ладно, не реви, вон Нелька пойдет за тебя работать». Я все слышала, а раз слышала - исполняй. После шестого класса весь сезон отработала в совхозе, а после седьмого сама туда устроилась.

Наша маленькая школьная бригада работала в ремонтно-строительном цеху. Мы помогали печки перекладывать: кирпичи таскали, глину месили, воду подливали. Потом строили на руднике концлагерь для пленных немцев. Мы его построили, но немцев не привезли. Потом ходили золото мыть на реку Шалтырь, в тайгу. Чтобы прийти на работу, вставали в 4 часа утра и шли несколько километров пешком. Потом нас отправили на обогатительную фабрику грузить ил на повторную промывку. Работа очень тяжелая. Было время, когда мы работали лопатами по восемь часов подряд. Однажды мою голову нечаянно зажало в вагонетке. Я зацепилась, дернулась, получила рану. Под общим наркозом кожу пришили обратно и отпустили домой. Это были мои каникулы. После восьмого класса стала рабочим геологической партии. Ходили на маршрут с геологами. Они проверяли карты, а мы, рабочие, возвращались с маршрута с рюкзаками, полными камней.

Похвальная грамота 1941 года. Нынешние школьники не узнают лиц на портретах.Фото: Даба ДАБАЕВ

«НАРЯДЫ»

- Когда я снова прокручиваю все в голове, я не понимаю, как выжила. Мы уже с мамой остались вдвоем - старшие сестры уехали. Когда они уезжали из дома, а тогда шла война, все, что было сносного из одежды, мама отдала им. Я надевала на работу брюки и рубашки отца, в школу ходила в маминой одежде.

Мама была заведующей интернатом. Однажды там списали географические карты. Мама принесла их домой, отмочила, постирала. Карты были на тонкой технической хлопчатобумажной ткани, из которой мы сшили рубашки. Я вышила узор.

Когда я собиралась ехать на учебу, теплой одежды не было - только чулки с резинкой. Мама взяла отцовское осеннее пальто. Ушили. Вот с этим пальто я приехала в Новосибирск. Зимой в 40-градусный мороз в нем ходила. Морозилась, простывала, но выстояла. Я достала вату, состежила утеплитель на ноги, из ваты же сшила под пальто подклад до пояса.

Контрольная, написанная в военные годы на форзаце книги.Фото: Даба ДАБАЕВ

ДОРОГОЙ БИЛЕТ В НОВУЮ ЖИЗНЬ

- После школы я не знала, куда поступать. Душа металась: строить тракторы или ткать ковры на фабрике? Но где этому учат? Мама посоветовала: «Иди в пединститут. Будешь учителем, у них отпуск летом два месяца».

Вопрос о факультете не возникал - у нас в семье все были математики хорошие. В августе я уехала с рудника поступать в Новосибирск. Шел 1946 год.

Это контрольная, написанная между строк.Фото: Даба ДАБАЕВ

Из этой медвежьей берлоги я уехала одна. Жизнь сразу мне показала, какова она будет. Грузовик привез нас на станцию Тяжин. Природа по дороге менялась неимоверно. Там, где мы жили, - тайга. Через Макарак переезжаешь - там скалы, горная река. А Тисуль в степи стоит - там равнина, никаких гор. Выехали мы на эту равнину, горизонт - вон где. И перед нами раскинулось поле. Что растет на нем, никто не знает - мы полей не видели никогда. И все мы уставились на это поле - оно по ветру колышется, как море. Дивно все. Одна женщина-пассажир сказала: «Это овес». Но она не сразу сказала - наверное, подумала сперва хорошо.

В Тяжине мне надо было пересесть на поезд в Новосибирск. Вдруг объявляют прибытие пассажирского. Я - в кассу, там нашлась еще девочка такая же, как я. В кассе нам говорят: «Билетов нет». А нам же надо ехать! Побежали к поезду. Молодая проводница пустила нас в тамбур. Мы разместились со своими сумками, поезд тронулся. Вдруг через вагоны идет какой-то человек маленький, щупленький, видать злой: «Кто такие, почему здесь стоите? Где билеты? Нет билетов? Штраф 200 рублей». А ведь это были огромные деньги… Мама дала мне 200 рублей, они были запрятаны в сумке, по приезде на них и жить. Но человечек нам выписал огромные листы за уплату штрафа и разрешил доехать. Подъезжаем в Новосибирск, и этот человек снова подходит и просит у нас те бумаги обратно. Потом уже до меня дошло, что бумажки он забрал, потому что деньги присвоил. Вышла я на перрон - в кармане только мелочь. Маме о том не сообщила.

СОСЕД ПО ПАРТЕ

- В школе сидел со мной за партой мальчик. Он шалопай был. Не хулиган, но учиться не хотел. Вася Шукарев. Он веселый, хороший был человек. Семья его из спецпереселенцев. Советская власть раскулачивала и ссылала людей, его семья была из Ленобласти. Но в школе мы про это не говорили, и разницы нам не было никакой. Вася веселый был. Наклонится над партой и рассказывает мне разные истории про своего дядьку. На математике я решаю - он списывает. Я иду в школу - бежит навстречу, портфель хватает, потому что времени мало, а надо еще ноги в корыте помыть. Зайду в класс - он уже все нашел, тетрадку мою на парту кладет.

Когда в седьмой класс перешли, нас никто вместе не сажал. Захожу в класс, он кричит: «Иди сюда, я уже место занял». По доброй воле сидели вместе. Мы с ним дружили. Но чтобы я ему что-то по учебе объясняла, не было такого, а он и не просил.

Помню, в восьмом классе дело было, открылась дверь в кабинет, кто-то говорит: «Шукарев, на выход, к директору». Ушел, а вернувшись, молча забрал сумку и снова ушел. Оказалось, он тогда уехал в новую школу фабрично-заводского обучения. Ребят собрали и увезли учить на фрезеровщиков, токарей, слесарей. На заводах ведь некому было работать. Снова увидела Васю, когда окончила 10 классов. Его отец был краснодеревщиком, делал мне чемодан. Позже семье Васи разрешили вернуться в родные места, с тех пор мы не виделись.

Вернулась я на рудник после выхода закона о ветеранах - нужно было подтвердить свой стаж в войну. Была осень, сердце замирало. Вахтовка, шофер лихой. На этих корягах так подкидывало - берет подскакивал.

Справку дали. Там я получила вести о своем однокласснике. Ночевала я у знакомой, к ней заходил друг Васи Шукарева. Рассказал, что Вася за несколько лет до меня просто так приезжал на рудник - хотел посмотреть, что здесь осталось. Меня поразило вот что: он сделал для людей на руднике праздник. Накрыл столы, пригласил гармониста, позвал жителей - их мало оставалось, все поразъехались. Я так и подумала тогда про себя: «Только Вася мог бы сделать такое. Из нас, отличников, никто не стал бы. А он мог». Но его уже нет в живых. Так и остался он в моей памяти соседом по парте.

ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ

- Я много лет проработала в школах Дзержинского района. Сокур, школа-интернат, ПТУ. В школу № 153 пришла в 1970-м. Вела математику, физику, черчение. Из этой школы и ушла пенсию, но несколько раз возвращалась. Проработала учителем до 72 лет.

Профессора говорят, что человек должен давать себе нагрузку - умственную, физическую и психологическую. Если эти три задачи выполняются, будешь жить долго и здорово. Я вообще люблю задачи решать. Даже когда репетиторством не занималась, мне было интересно, что там дети сейчас проходят. Что это за ЕГЭ? Как узнала про единый госэкзамен, купила билеты и прорешала их все. Последние задачи, олимпиадные, по теории чисел - сложные.

В то же время я человек не спортивный. Если у человека и есть прошлая жизнь, то я точно была не скакуном, а ломовой лошадью.

Маленькая Нелли.Фото: Даба ДАБАЕВ

К ЕГЭ отношусь положительно. Там разный уровень - можно проверить глубину знаний и умений. У нас раньше экзамен был - пять задач. Программа средней школы, изволь решать. А здесь сразу видно, какого уровня достиг ребенок. Потом пересчитывают на подвижную 100-балльную систему.

Объявлений по репетиторству никогда не давала. Учителя просили подтянуть кого-то - и так один, другой, и сарафанное радио сработало. В основном ученики у меня с восьмого по одиннадцатый класс. Один мальчик сказал: «Моя бабушка старенькая, не такая, как вы». - «А сколько ей?» - «70». Я промолчала, конечно.

У меня сохранились школьные похвальные грамоты за четвертый и пятый классы. Показываю детям, как мы учились, тут же на листе портреты Ленина и Сталина. Спрашивают: «Это кто?» Но это не пропасть, конечно, задачи-то они решают по тем же формулам.