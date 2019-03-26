2019-03-26T06:47:14+03:00
Клиника года Новосибирск

Номинация «Доктор года - 2019»: Елена Игоревна Дмитриева

Врач высшей категории, офтальмохирург, главный врач сети клиник «ВИЖУ»
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Елена Игоревна Дмитриева, врач высшей категории, офтальмохирург, главный врач сети клиник «ВИЖУ»Елена Игоревна Дмитриева, врач высшей категории, офтальмохирург, главный врач сети клиник «ВИЖУ»
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Номинация «Доктор года - 2019»: «За проведение уникальных операций»

Елена Игоревна Дмитриева окончила педиатрический факультет Новосибирского государственного медицинского института в 1997 году. Работает в клинике «ВИЖУ» со дня основания. Уникальная особенность Елены Игоревны как специалиста - блестящее владение катарактальной и рефракционной хирургией. Она подарила зрение более чем 10 000 пациентов.

Владеет всеми передовыми диагностическими методами обследования и является виртуозным диагностом. А это просто необходимо при выборе тактики ведения пациента.

Елена Игоревна совмещает практическую деятельность с преподавательской - на кафедре офтальмологии НГМУ и с научной - работает над диссертацией, исследуя способы эффективного лечения сочетанной патологии катаракты и глаукомы.

Постоянно участвует в российских и международных конференциях по актуальным проблемам офтальмологии и ежегодных съездах офтальмологов.

От первого лица

- У пациента и офтальмохирурга есть одна большая радость на двоих. Когда после операции по поводу катаракты мой практически незрячий пациент, которого под руки ввели в операционную, открывает глаза и сразу видит мир вокруг, его счастье становится нашим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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