2019-03-26T07:00:05+03:00
Клиника года Новосибирск

Номинация «Доктор года - 2019»: Ольга Геннадьевна Фенькова

Врач высшей категории, к. м. н., офтальмохирург (врач клиники «ВИЖУ» по адресу: ул. Арбузова, 1/1)
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Ольга Геннадьевна Фенькова, к. м. н., врач высшей категории, офтальмохирург (врач клиники по адресу: ул. Арбузова, 1/1)Ольга Геннадьевна Фенькова, к. м. н., врач высшей категории, офтальмохирург (врач клиники по адресу: ул. Арбузова, 1/1)
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Номинация «Доктор года - 2019»: «За проведение уникальных операций»

Выполняет рефракционные и лазерные операции.

Стаж работы в офтальмологии - 20 лет.

Ольга Геннадьевна Фенькова окончила лечебный факультет Новосибирского медицинского института в 1999 году. Более 15 лет работала врачом-офтальмологом в Областной клинической больнице города Новосибирска. Занималась диагностикой и лечением глазных болезней у детей и взрослых. Защитила кандидатскую диссертацию по теме редкого офтальмологического заболевания (врожденная глаукома), применив в изучении данной патологии электрофизиологические методы обследования.

В настоящее время совместно с сотрудниками НИИ цитологии и генетики ведет научную работу по изучению генетических аспектов врожденной глаукомы. Выполняет лазерные операции исправления аномалий рефракции (коррекция зрения), патологии сетчатки.

Регулярно участвует в конференциях, семинарах, посещает мероприятия областной школы офтальмологов и общества офтальмологов.

От первого лица

- Быть врачом - огромный жизненный подарок и при этом колоссальная ответственность. Я горжусь тем, что мне выпала возможность помогать людям. Делаю все от меня зависящее, чтобы сохранить зрение каждому пациенту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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