Конкурс «Клиника года - 2019»: Клиника микрохирургии глаза «ВИЖУ»

Клиника микрохирургии глаза «ВИЖУ» начала свою работу в новосибирском Академгородке в 2009 году. В 2011 году бренд «ВИЖУ» был зарегистрирован. В 2017 году открылось отделение в Заельцовском районе.

За 10 лет врачи клиники помогли пациентам излечить многие глазные заболевания, проведя свыше 10 000 операций на глазах. Проверенная на практике современная аппаратура от мировых производителей Европы, Японии и США помогает офтальмологам клиники выявить любые заболевания глаз на ранних стадиях и дать пациенту необходимое лечение.

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Сотрудники клиники следуют собственному кредо, состоящему из двух главных правил: принимать пациента как дорогого гостя, обеспечив максимальный комфорт во время пребывания в клинике, а также оказывать необходимую и достаточную помощь, доходчиво объясняя, какое лечение и для чего предстоит пройти.

Главный врач клиники ежегодно участвует в международных конференциях. Клиника регулярно принимает пациентов из других стран (США, Германия, Франция) по системе медицинского туризма. А хирурги клиники успешно прооперировали даже 100-летнего пациента!

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Оборудование клиники

В диагностической и хирургической линейке клиники используется оборудование компаний, обладающих безупречной репутацией в офтальмологической отрасли: Carl Zeiss , AMO, Bausch& Lomb, Topcon, Alcon, Leica. Работая на таком первоклассном оборудовании, доктора способны безошибочно ставить диагноз и проводить операции высочайшей сложности!

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Услуги клиники

• Диагностика глазных заболеваний

• Лечение катаракты

• Лазерная коррекция зрения

• Лечение глаукомы

• Диагностика и лечение заболеваний сетчатки

Помимо основных задач клиника ежегодно проводит бесплатные скрининги для членов общества инвалидов.

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Городское отделение:

Новосибирск, ул. Галущака, 2,2-й этаж

Отделение в Академгородоке:

Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1, к.4

Единый многоканальный телефон:

+7 (383) 312-10-18

Сайт: vizhyclinic.ru

info@vizhyclinic.ru

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