Здесь был Колизей, а теперь бассейн

10 лет назад в районе станции метро «Золотая нива» начали возведение масштабного жилого комплекса. Огромные квартиры, необычная концепция и звучное название Колизей привлекли первых дольщиков. Однако грандиозные планы рухнули, и стройку заморозили. Реанимировать ее пытался даже Сбербанк, но только в 2018 году нашелся инвестор, способный превратить пустырь в настоящий оазис.

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Компания «Сибирьинвест», известная благодаря жилым комплексам Милкхаус и Ядринцевский Квартал, взялась за легендарный объект и планирует сдать его в течение года. Застройщик переработал концепцию, которая успела устареть, и дополнил проект спортивным комплексом, обслуживанием которого займется специально созданная для этого управляющая компания. SPA-зона, сауна и школа плавания для детей - такую начинку планируют для объекта. Называться жилой комплекс будет Золотая Нива.

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- Большие, доступные по цене квартиры - вот что привлекает сюда семьи с двумя-тремя детьми, молодоженов, - отвечают на вопрос о первых покупателях в отделе продаж. - Место отличное, все рядом.

Кстати, застройщик снизил цену квадратного метра, и теперь она начинается от 54 тысяч рублей.

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте «Сибирьинвест» или по телефону отдела продаж (383) 217-44-22.

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