«Ростелеком» впервые стал партнером Тотального диктанта в Новосибирске

Компания стала городским партнером события в Новосибирске и организовала одну из площадок для тех, кто хочет проверить свою грамотность, в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).

- Мы впервые поддержали проект, который объединил ценителей русского языка по всему миру. Навык привычного для всех письма сейчас постепенно утрачивается, поэтому популяризация грамотности дорогого стоит. Наши цели во многом совпадают: «Ростелеком» старается охватить как самые маленькие и отдаленные населенные пункты, так и целые континенты и даже МКС, чтобы дать возможность на равных условиях иметь доступ к необходимым интернет-ресурсам. Тотальный диктант также открыт для всех и дает возможность стать частью этого глобального образовательного марафона любому желающему, - отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» Николай Зенин.

- Мы рады, что в акцию вовлекаются такие крупные и надежные компании, как «Ростелеком», - отметил координатор Тотального диктанта в Новосибирске Андрей Поздняков. - Надеемся, что наше сотрудничество с крупнейшим оператором цифровых услуг в России будет продолжаться и расширяться.

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21 и 22 марта представители «Ростелекома» вместе со штабом Тотального диктанта встречали автопробег «Тотальное путешествие» на пути из прошлогодней столицы акции - Владивостока - в столицу 2019 года Таллин.

Справка «КП»

Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Впервые он состоялся в 2004 году как студенческая инициатива «Глум-Клуба» - творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. Первыми «диктаторами» - с 2004 по 2008 год - были преподаватели НГУ. Авторами диктанта в разные годы становились известные российские писатели: А. Иванов, Д. Рубина, Б. Стругацкий, Е. Водолазкин, Д. Быков, Г. Яхина, З. Прилепин и др. В этом году автором стал Павел Басинский. За 15 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2018 году акция прошла в 1021 населенном пункте, охватив 76 стран, участниками стали более 230 тысяч человек. Тотальный диктант - общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции - фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Сайт проекта totaldict.ru.