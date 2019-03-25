2019-03-25T13:33:30+03:00
Общество

«Ростелеком» впервые стал партнером Тотального диктанта в Новосибирске

«Ростелеком» поддержал проведение всемирной образовательной акции «Тотальный диктант»
Поделиться:
13 апреля вице-президент - директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин выступит перед новосибирцами в качестве «диктатора».13 апреля вице-президент - директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин выступит перед новосибирцами в качестве «диктатора».
Изменить размер текста:

Компания стала городским партнером события в Новосибирске и организовала одну из площадок для тех, кто хочет проверить свою грамотность, в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).

- Мы впервые поддержали проект, который объединил ценителей русского языка по всему миру. Навык привычного для всех письма сейчас постепенно утрачивается, поэтому популяризация грамотности дорогого стоит. Наши цели во многом совпадают: «Ростелеком» старается охватить как самые маленькие и отдаленные населенные пункты, так и целые континенты и даже МКС, чтобы дать возможность на равных условиях иметь доступ к необходимым интернет-ресурсам. Тотальный диктант также открыт для всех и дает возможность стать частью этого глобального образовательного марафона любому желающему, - отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» Николай Зенин.

- Мы рады, что в акцию вовлекаются такие крупные и надежные компании, как «Ростелеком», - отметил координатор Тотального диктанта в Новосибирске Андрей Поздняков. - Надеемся, что наше сотрудничество с крупнейшим оператором цифровых услуг в России будет продолжаться и расширяться.

.

.

21 и 22 марта представители «Ростелекома» вместе со штабом Тотального диктанта встречали автопробег «Тотальное путешествие» на пути из прошлогодней столицы акции - Владивостока - в столицу 2019 года Таллин.

Справка «КП»

Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Впервые он состоялся в 2004 году как студенческая инициатива «Глум-Клуба» - творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. Первыми «диктаторами» - с 2004 по 2008 год - были преподаватели НГУ. Авторами диктанта в разные годы становились известные российские писатели: А. Иванов, Д. Рубина, Б. Стругацкий, Е. Водолазкин, Д. Быков, Г. Яхина, З. Прилепин и др. В этом году автором стал Павел Басинский. За 15 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2018 году акция прошла в 1021 населенном пункте, охватив 76 стран, участниками стали более 230 тысяч человек. Тотальный диктант - общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции - фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Сайт проекта totaldict.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Экспедиция «Комсомольской правды» и телеканала «Россия 1» на перевал Дятлова: Как мы с Андреем Малаховым пытались раскрыть тайну века
Известный телеведущий лично побывал на месте трагедии, а наш корреспондент его сопровождала на всем протяжении пути [фото, видео]
Яхтсмен о шторме, в который попал Конюхов: Федору Филипповичу главное - пристегнуться и молить Бога, чтобы лодку меньше переворачивало
Мастер спорта международного класса по парусному спорту Юрий Фирсов подчеркнул «Комсомольской правде», что Конюхов единственный из российских путешественников, кто может справиться с такими проектами
Новости 24
Шарпей на помойке: собака, изначально попавшая в список опасных пород, оказалась на улице
Кто-то снял скальп: волонтеры выхаживают щегла без кожи на голове
Горячая девчонка: сибирячка ради танцев разделась на горнолыжном спуске
Промышленный комплекс — на новые рельсы: Новосибирский приборостроительный завод наращивает объемы по гражданской линии
Не Робин Гуд: водитель-экспедитор поймал новосибирца за кражей лекарств
«В пакетах тяжело нести»: ехавший с магазинной тележкой новосибирец рассмешил пассажиров автобуса
Уснул с непотушенной сигаретой: в Оби из горящего дома спаслись пятнадцать жильцов и один погиб
Группа компаний «Расцветай» получила диплом Банка ВТБ в номинации «Стратегический партнер»
Пьяный на дороге: автоинспекторы поймали устроившего ДТП в центре водителя «Митсубиси»
«Неуловимая мстительница»: сибирячка отломала зеркало у машины, думая, что ее не видно
Обман зрения: дорога в Ленинском районе стала похожа на кратер Луны
Четырехметровая опасность: в Кировском районе дети гуляют рядом с огромной ямой во дворе дома
Подбил и уехал: неизвестный водитель устроил ДТП в центре Новосибирска и скрылся с места
Нет три недели: в Мочище пропал новосибирец с татуировкой на предплечье
Погода на день в Новосибирске: 25 марта будет плюс 5 градусов и гололед
«Все мучачо залипнут»: сибирячка подразнила соцсети тверком с бочкой
«Рубит в «контру»: парень с компьютерной мышкой позабавил пассажиров метро
«Элджей хоть в курсе?»: Настя Ивлеева похвасталась кольцом на безымянном пальце
«Сначала были хлопки, потом повалил черный дым»: после пожара семья погорельцев с 8 детьми оказалась на улице
«Вырываются языки пламени»: в Новосибирске загорелась «ГАЗель»