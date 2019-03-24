Проверяйте сейчас! Самый главный урок «Зимней вишни»

«Зимняя вишня» загорелась в воскресенье. В здании было много детей. Там и контактный зоопарк, и игровая комната, и кинозалы, и аниматоры… Год назад, 25 марта, сюда привезли сельских школьников. Пятиклассников из кемеровского поселка Трещевский. Дети радовались: у них там два дома в три улицы, самое большое развлечение – лужи сапогами мерить, а тут - огромный развлекательный центр. Который стал для ребят могилой...

Следующим утром все отели Кемерова были битком – номера были заняты спасателями и следователями со всей Сибири. Самолеты с сотрудниками спецслужб летели из Москвы.

Тысячи игрушек и писем для детей, которые погибли...Фото: Виктория МИНАЕВА

Когда мы, журналисты из Новосибирска, приехали в гостиницу, мест уже не было. Отправились в другую. Там сказали, что занято и у них, но в итоге нашлось два номера. Впрочем, туда мы приезжали лишь ночевать. Ездили в Трещевский, а больше времени проводили у обгоревшей «Зимней вишни». Как раз начались каникулы и школа, что метрах в пятидесяти от ТРЦ, превратилась в штаб. Там дожидались ответов на вопросы те люди, которые потеряли близких, там были вывешены списки погибших и пропавших без вести. Там я застал главу МЧС Владимира Пучкова.

Вот родители, потерявшие детей – неспавшие, измотанные, отчаявшиеся… Рыдания сменяются яростью и ненавистью. Вот министр. Люди разговаривали с ним на матах, тот сдержанно отвечал.

Министр был не один, с сопровождением. Но случись людям, потерявшим детей, сорваться, пожелай кто-то из них выместить свое отчаяние на чиновнике – я не знаю, кто и как спас бы министра.

60 погибших, из них 37 — дети...Фото: Виктория МИНАЕВА

Точно так же мог зашкалить градус негодования на площади перед зданием кемеровского правительства. Туда вышли тысячи людей, которые требовали от властей правду. Правду о том, сколько людей погибло в пожаре «на самом деле». Эту многотысячную толпу собрал у здания подонок-пранкер Евгений Вольнов. Он быстро смекнул, какое ему раздолье в этой трагедии и как весело он может порезвиться на смертях детей.

Вольнов – мастер фейков. И здесь он применил свое мастерство по полной: раскидал по соцсетям информацию о сотнях погибших. Да убедительно раскидал. Там и запись телефонного разговора с сотрудником морга, и доказательство того, что власти вырыли множество тайных могил и фотографии сокрытых в мешках тел… Все это вирусом облетело мессенджеры, и вот уже половина города уверена, что власти скрывают истинные масштабы трагедии и тайно хоронят погибших детей.

Поверив мерзавцу, кемеровчане были готовы штурмовать правительство. Это была реальная, очень реальная угроза. И страшно представлять, чем она могла обернуться. Только представьте: негодующий мужчина кинется на чиновника, виня его во лжи, того собьет ударом боец Росгвардии и уже через секунду толпа будет орать, что «продажные менты спасают зажравшихся чиновников вместо того, чтобы защищать народ»… Представляете, что будет дальше?

Теперь сколько угодно можете кричать, как вам не нравится закон против фейков, но я за этот закон – обеими руками. И обеими руками я против дураков, которые ведутся на бред из соцсетей и мессенджеров и как послушные марионетки этот бред тиражируют.

На митинге вице-губернатор Сергей Цивилев встал на колени перед людьми – просил прощения за трагедию. Прошла версия, что сделал это ради самопиара. Не знаю, может быть. Но если благодаря этому толпа не пошла крушить улицы, я говорю Цивилеву спасибо.

Будет не честно обойти вниманием другого шакала, который решил поднять собственную популярность, глумясь над мужчиной, потерявшим в пожаре жену и детей. Издеваясь над человеком в своих роликах, называя его актером, блогер «Камикадзе» собирал просмотры и лайки…

Возле торгового центра образовался стихийный мемориал.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Судебные заседания. На них решалось, кто из виновников трагедии будет дожидаться суда под подпиской, кто – в камере изолятора. Хотя как решалось… Формальность. Было очевидно, что всех отправят в СИЗО. Отпусти судья хоть кого-то из камеры – такое начнется…

А еще после «Зимней вишни» после России пошли массовые пожарные проверки. И результаты были – предписания, штрафы, даже заведения, которым пришлось прекратить работу.

Почему, чтобы начать проверки, надо дождаться трагедии? Почему надо дождаться того, чтобы погибли десятки людей? Чиновники, депутаты, силовики, проверяйте сейчас! Проверяйте охрану школ, не дожидаясь новых «колумбайнов». Проверяйте пищевые производства, не дожидаясь каких-нибудь массовых отравлений. Проверяйте исправность поездов и автобусов, графики работы машинистов, подлинность дипломов хирургов, справки водителей из наркодиспансеров… Не надо ждать очередной трагедии, чтобы потом во всех городах личный состав взял бы под козырек и уже постфактум нашел бы тысячу нарушений.