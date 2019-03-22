2019-03-23T08:45:02+03:00
Общество

«Ростелеком» ждет работы журналистов на конкурс «Сибирь.ПРО» в номинациях «Цифровая Сибирь» и «Молодая Сибирь»

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» под патронажем полпреда Президента РФ в СФО в 14-й раз объявил старт приема заявок
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Победители конкурса 2018 года.Победители конкурса 2018 года.
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Генеральным партнером профессиональных соревнований для региональных СМИ выступает национальный провайдер ИТ-решений «Ростелеком», который отметит лучшие публикации в двух номинациях «Молодая Сибирь» и «Цифровая Сибирь».

Первую из них «Ростелеком» учредил, чтобы читатели знали больше о молодых людях, добившихся больших высот в своей профессии и ставших успешными. Можно направлять также материалы об организациях и молодежных движениях, которые занимаются благотворительностью или волонтерством, ведут патриотическую работу или активно продвигают ценности по охране окружающей среды.

В номинации «Цифровая Сибирь» жюри оценит работы участников, посвященные теме цифровизации отраслей экономики, медицины, образования, внедрения и реализации в регионе информационных систем, таких как «Безопасный город», «Умный город».

- Площадка конкурса не зря считается главным журналистским соревнованием Сибири. Объединяя регионы СФО в единое информационное пространство, она позволяет узнавать о самых трендовых, перспективных технологиях, знакомиться с новыми людьми, быть в курсе значимых событий. Нам, партнерам проекта, сотрудничество с «Сибирь.ПРО» позволяет держать руку на пульсе и сверять свою стратегию с запросами государства и общества, - отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. - Думаю, что сезон-2019 станет очень интересным. Удачи конкурсантам!

Главной номинацией проекта 2019 года стала «Энергия ПРОрыва». Ее учредил полпред Президента РФ в СФО Сергей Меняйло Прием заявок стартовал 18 марта. Условия проведения конкурса на сайте sibirpro.ru.

Уже в апреле 2019 года будут объявлены результаты регионального конкурса «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее». Итоги федерального этапа станут известны в июне.

Есть еще целая неделя, чтобы получить шанс побывать в штаб-квартире компании Ericsson. Заявки от журналистов и блогеров можно размещать на сайте smi.rt.ru по 31 марта 2019 года включительно. Материалы для конкурса должны быть опубликованы с 1 апреля 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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