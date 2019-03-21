С 23 по 30 марта - «Разноцветные каникулы» в санатории PARUS Medical Resort & Spa

Ежедневные развлечения, конкурсы, дискотека, соревнования, семейные квесты, призы и подарки. Проведите каникулы с пользой для здоровья и в хорошем настроении.

Фото предоставлено санаторием PARUS Medical Resort & Spa.

Спецпредложение действует только при заезде на 7 суток:

• заезд 23 - 24 марта в 14.00

• выезд 30 - 31 марта в 12.00

Условия зависят от состава, которым вы приедете к нам на «Разноцветные каникулы».

Фото предоставлено санаторием PARUS Medical Resort & Spa.

Два взрослых и один ребенок

При бронировании отдыха по любой программе санаторно-курортного лечения для двух взрослых один ребенок проживает на дополнительном месте без лечения БЕСПЛАТНО. Лечение для ребенка оплачивается отдельно.

Стоимость одного дня санаторно-курортного лечения - 1000 рублей.

Фото предоставлено санаторием PARUS Medical Resort & Spa.

Два взрослых и два ребенка

При бронировании отдыха по любой программе санаторно-курортного лечения для двух взрослых один ребенок проживает на дополнительном месте без лечения БЕСПЛАТНО, для второго ребенка путевка предоставляется со скидкой 50%.

Стоимость одного дня санаторно-курортного лечения для первого ребенка 1000 рублей.

Фото предоставлено санаторием PARUS Medical Resort & Spa.

Один взрослый и один ребенок

При бронировании отдыха для одного взрослого путевка ребенку предоставляется со скидкой 50%.

Дети до 5 лет проживают БЕСПЛАТНО без предоставления места.

Питание детей от 3 до 5 лет оплачивается отдельно - 740 рублей сутки.

Подробности и бронирование по телефону 8-800-350-56-56.

Новосибирская обл., ДП Кудряшовский, ул. Береговая, 56