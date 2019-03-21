С 23 по 30 марта - «Разноцветные каникулы» в санатории PARUS Medical Resort & Spa
Ежедневные развлечения, конкурсы, дискотека, соревнования, семейные квесты, призы и подарки. Проведите каникулы с пользой для здоровья и в хорошем настроении.
Фото предоставлено санаторием PARUS Medical Resort & Spa.
Спецпредложение действует только при заезде на 7 суток:
• заезд 23 - 24 марта в 14.00
• выезд 30 - 31 марта в 12.00
Условия зависят от состава, которым вы приедете к нам на «Разноцветные каникулы».
Фото предоставлено санаторием PARUS Medical Resort & Spa.
Два взрослых и один ребенок
При бронировании отдыха по любой программе санаторно-курортного лечения для двух взрослых один ребенок проживает на дополнительном месте без лечения БЕСПЛАТНО. Лечение для ребенка оплачивается отдельно.
Стоимость одного дня санаторно-курортного лечения - 1000 рублей.
Фото предоставлено санаторием PARUS Medical Resort & Spa.
Два взрослых и два ребенка
При бронировании отдыха по любой программе санаторно-курортного лечения для двух взрослых один ребенок проживает на дополнительном месте без лечения БЕСПЛАТНО, для второго ребенка путевка предоставляется со скидкой 50%.
Стоимость одного дня санаторно-курортного лечения для первого ребенка 1000 рублей.
Фото предоставлено санаторием PARUS Medical Resort & Spa.
Один взрослый и один ребенок
При бронировании отдыха для одного взрослого путевка ребенку предоставляется со скидкой 50%.
Дети до 5 лет проживают БЕСПЛАТНО без предоставления места.
Питание детей от 3 до 5 лет оплачивается отдельно - 740 рублей сутки.
Подробности и бронирование по телефону 8-800-350-56-56.
Новосибирская обл., ДП Кудряшовский, ул. Береговая, 56
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