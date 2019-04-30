Не лечение - сказка! Стоматологи новосибирского «Дентал-сервис» показали свой учебный центр международного уровня

Мало кто знает, что в новосибирском Академгородке по адресу Николаева, 12/3 находится центр повышения квалификации зубных врачей, работающих в сети клиник «Дентал-Сервис». Врачи изучают и осваивают здесь самые современные технологии, методы диагностики и лечения, а лекции и семинары им проводят специалисты международного уровня. Это уникальное для Новосибирска учебное заведение, куда приезжают стоматологи из других городов и регионов страны.

После курса врачи продолжают дарить красивые здоровые улыбки своим пациентам в родных отделениях сети.Фото: Даба ДАБАЕВ

Новосибирские блогеры Михаил Докукин и Сева Мокин надели бахилы и прошлись по аудиториям «хогвардса» для дантистов. Они побывали по ту и другую сторону бор-машины и сделали селфи с самого необычного ракурса. Экскурсию по учебному центру провели два обаятельных стоматолога-терапевта Анна Гельчук и Юлия Сендецкая.

Лекционный зал «Дент мастера».Фото: Даба ДАБАЕВ

Сам центр разделен на две части. Сначала группа уже практикующих, но жадных до новых знаний стоматологов обучается в «Дент мастере» это часть центра, где преподается теория. Небольшой лекционный зал с проектором, и шкафом с редкой и ценной литературой. Обычно теорию осваивают за 3-4 месяца, потом - «сессия», сдача экзаменов и переход во врачебные кабинеты, где знания превращается в навык.

Где бы дырку просверлить?Фото: Даба ДАБАЕВ

Еще одно уникальное место центра – симуляционный зал. Помните лабораторные классы по химии? Похоже, только здесь вместо колб – прикрученные к столам пластмассовые головы с вставными челюстями.

Михаил садится рядом с Анной, она исполняет роль ассистента, Миша – доктора. Жужжание бормашины в его руке на некоторых экскурсантов действует, как звук пенопласта по стеклу.

На палочке адгезив, он позволит приклеить пломбу на 100%.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Дырка есть, теперь поставим пломбу. Сначала наносим клей – адгезив. Теперь берите пломбу из тюбика, вот этой гладилкой ровняйте, - словно заклинания произносит Анна.

- Пальцем было бы удобнее, - неловко шутит подсадной стоматолог.

В этом же зале, возле раковины, Сева Мокин замечает мешок с зубами, механически начинает трогать свои и, улыбаясь, спрашивает:

- А вы верите в зубных фей?

- Мы сами феи! – в один голос, не сговариваясь, отвечают девушки.

За стеклом комната стерилизации. Заходить нельзя, фотографировать можно.Фото: Даба ДАБАЕВ

Тут же в учебном центре есть лаборатория стерилизации всех приборов. Она находится за стеклянной дверью, чтобы пациенты могли видеть, насколько тщательно проходит обработка. В клинике все продумано до мелочей. К примеру, врачи не ходят по коридору с инструментами, их передают в комнату стерилизации через специальный шлюз.

Комната врачебных планерок.Фото: Даба ДАБАЕВ

Заглядываем в ординаторскую. Врачи обсуждают планы на день, говорят ассистентам, что подготовить. Куратор группы всегда знает, кто и чем занимается. В конце дня он всех оценивает, дает рекомендации.

- Обучение эффективное – потому что кураторы самые лучшие, у них есть свои знания, большой опыт, которым они с нами охотно делятся, - говорит Аня.

Улыбайтесь, вас снимают!Фото: Даба ДАБАЕВ

Кабинет диагностики оборудован новейшей техникой. Здесь делают обычный рентген и компьютерную томографию, это прицельный снимок в разных плоскостях. С его помощью можно разглядеть зубы пациента со всех сторон, повертеть их мышью на экране, увидеть каждый канал, все нервы.

- 3Д диагностика сегодня золотой стандарт, - объясняет Юлия, подводя Севу к аппарату. Ему нужно взять в рот наконечник с электродом, замереть и не боятся щупалец, которые зафиксируют его голову в нужном положении. Сева знаками просит товарища снять его на телефон. Это было самое футуристичное сториз в истории одного аккаунта.

Зачем на потолке экран, чтобы лучше себя видеть.Фото: Даба ДАБАЕВ

- В практической части клиники 4 кабинета, расположение кресла, рабочего стола, ассистента и врача продумано досконально, эргономично, - рассказывает Анна, садясь на стул ассистента и предлагая Михаилу удобно расположиться в мягком кресле для пациента.

- Зачем экран на потолке? – спрашивает Миша.

Две секунды и на черном экране появляется изображение – зубы блогера в 50-кратном увеличении.

- Это чтобы вы могли наблюдать за ходом лечения. Очень многим пациентам это нравится, хотя есть те, для кого это настоящие испытание, тогда мы включаем на потолке какой-нибудь фильм, чтобы отвлечь человека.

В центре – огромный микроскоп.Фото: Даба ДАБАЕВ

Интересно, что врач в это время смотрит на зубы через специальный аппарат – он чем-то напоминает подзорную трубу в подводной лодке – на самом деле это микроскоп. Именно так работают во всех клиниках сети «Дента- Сервис».

- Микроскоп позволяет увидеть то, что не видно простым глазом. Повышается в разы уровень эндодонтия - лечения полости зуба и корневых каналов. Тоже и с удалением кариеса: видишь больше, следовательно, не трогаешь здоровые ткани. Работа получается практически ювелирной, а не на глазок, - рассказывает Юлия.

Во время лечения врачи делают несколько снимков самых сложных или показательных моментов, а после рассказывают на их основе и с помощью специальных макетов, что именно было сделано с зубами, какие возникали сложности.

- У нас так принято: врач, ассистент и пациент – это одна команда, такая философия помогает добиться лучших результатов, - говорит Анна, подавая руку Михаилу.

Михаилу в центре понравилось, он сказал, что еще вернется.Фото: Даба ДАБАЕВ

После экскурсии блогеры смогли задать девушкам свои вопросы:

- Скажите, а как у вас с анестезией дела?

- Вы, может быть, замечали, что даже на лечение кариеса в обычной поликлинике врач тратит 30 минут, а у нас это может занять час или больше. Отчасти это связано с более тонкой работой под микроскопом, с другой стороны – много времени уходит на качественную анестезию. Мы стараемся избавить пациента даже от боли укола. Делаем все, чтобы процедура прошла безболезненно. Такого, что вдруг во время манипуляций вы внезапно почувствуете боль, не произойдет.

- Говорят, что именно в этом отделении «Дентал-Сервис» цены на услуги дешевле.

- Да скидка составляет 50%. Но бояться наших врачей не надо, это именно центр повышения квалификации, все стоматологи имеют профильные дипломы и даже практикуют в других клиниках «Дентал-Сервис».

Обучение одной группы из 5-6 человек длится примерно год, для сотрудников «Дентал-Сервис» оно бесплатное. После курса врачи продолжают дарить красивые здоровые улыбки своим пациентам в родных отделениях сети.