2019-03-22T06:54:16+03:00
Общество

«Эта ситуация меня задела»: в Новосибирске депутат отчитал не вставшую во время гимна журналистку

Начальство девушки уверяет, что она не могла стоять из-за травмы, и грозится судом [давайте обсудим!]
Алена КУЗИНА
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Журналистке досталось от председателя Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Асанцева.Журналистке досталось от председателя Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Асанцева.Фото: СОЦСЕТИ
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Каждое заседание Совета депутатов города Новосибирска начинается с Государственного гимна Российской Федерации. Во время его исполнения все присутствующие должны вставать. Это не нормотворчество наших депутатов - процедура прописана в Кодексе РФ. Однако в этот раз не все пришедшие встали. Журналистка издания «Сибкрай» осталась сидеть.

Это заметил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев:

- Уважаемые коллеги, журналисты. У нас повторный случай на сессии, когда во время исполнения гимна один из присутствующих сидит. Девушка в очках, я к вам обращаюсь. Большая просьба, если вы журналист, почитать закон РФ. Большая просьба подниматься, когда звучит гимн.

В конце сессии Дмитрий Асанцев снова вернулся к данному инциденту и попросил корреспондента передать своему руководству, что если подобные ситуации повторятся, то вход на заседания будет закрыт, а журналистов лишат аккредитаций.

«Комсомольская правда» связалась с начальством девушки, те уверяют, что журналист никого не хотела обидеть и это был не политический жест.

- Если бы спикер подал в суд на журналистку, она предоставила бы документы, объясняющие ее действия. Девушка упала - улицы нечищеные, покрыты льдом. Сейчас мы рассматриваем вопрос об обращении в суд из-за оскорбления нашего корреспондента и средства массовой информации со стороны депутата. И лишать аккредитации за это никто не имеет права, - прокомментировал Константин Антонов, генеральный директор издания.

Мы рассказали председателю Совета депутатов города Новосибирска о травмах, полученных журналистом, однако Дмитрий Асанцев своего мнения не изменил.

- Я бы отреагировал таким образом на поведение любого человека, будь это депутат, чиновник, гость, житель или журналист. Для меня социальный статус не имеет значения. При исполнении гимна РФ необходимо вставать... Девушка же смогла доехать до Совета депутатов города Новосибирска, подняться в зал заседаний и во время перерыва ходить, общаться. А вообще, раз такое дело, она должна была быть на больничном, а не на работе, - пояснил Дмитрий Асанцев.

В общем, уважать страну надо...

Кто в этой истории прав? Разберем в прямом эфире на Радио "Комсомольская правда"-Новосибирск" 21 марта в 09.00 по местному времени (05.00 Мск), слушать можно на 98,3 FM или онлайн по ссылке https://www.nsk.kp.ru/radio/

ИСТОЧНИК KP.RU

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