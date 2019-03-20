2019-03-21T10:45:01+03:00
Общество

«Ростелеком» в Новосибирске поддержал городской конкурс «Учитель года»

Ростелеком» предоставил призы для городских профессиональных педагогических конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Классный руководитель Новосибирска», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог года».
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По поручению Президента РФ до конца 2021 года все общеобразовательные учреждения страны должны быть подключены к высокоскоростному интернету.По поручению Президента РФ до конца 2021 года все общеобразовательные учреждения страны должны быть подключены к высокоскоростному интернету.
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Награждение финалистов состоялось на сцене Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» 18 марта.

Звание «Учитель года - 2019» получил 27-летний Иван Данилко, преподаватель истории и обществознания средней общеобразовательной школы № 8 Октябрьского района города Новосибирска. Воспитателем года стала музыкальный руководитель Анна Петрова, представляющая детский сад № 21 Калининского района. В педагогическом коллективе гимназии № 11 «Гармония» сразу два победителя профессиональных конкурсов. Лучшим педагогом-психологом жюри признало Ольгу Назарову, а лучшим молодым учителем - преподавателя истории и обществознания Степана Барчана. Победу в номинации «Классный руководитель» одержала Юлия Родионова из гимназии № 13 имени Э. А. Быкова. Юлия Барбакарь из МБУДО ЦВР «Галактика» Дзержинского района стала лучшей в номинации «Сердце отдаю детям».

Награды лучшим педагогам вручали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов. Учителю года вручили 50 тысяч рублей. Кроме того, он будет получать ежемесячную надбавку в размере 10 тысяч, а лауреаты конкурса - в размере 5 тысяч рублей. Победители профессиональных конкурсов от мэрии города Новосибирска получили денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей и ежемесячную муниципальную надбавку в размере 5 тысяч рублей.

- Наша компания с удовольствием поддержала профессиональные конкурсы в сфере образования города Новосибирска. Сегодняшние педагоги, давая детям новые знания и внедряя в образовательный процесс информационные технологии, по сути дела помогают строить цифровое общество будущего. В свою очередь «Ростелеком» как национальный оператор связи делает все возможное, чтобы предоставить современные услуги, в том числе скоростной интернет, школам, гимназиям, детским садам, учреждениям дополнительного образования. В частности, только в Новосибирской области более 700 школ уже имеют доступ в сеть по оптике на скорости 100 Мбит/с. И эта работа продолжается, - отметил заместитель директора - директор по работе с государственным сегментом макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц.

По поручению Президента РФ до конца 2021 года все общеобразовательные учреждения страны должны быть подключены к высокоскоростному интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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