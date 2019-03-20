Банк УРАЛСИБ выступит партнером мероприятия «ОПОРЫ РОССИИ», посвященного реализации федеральных проектов по развитию и поддержке предпринимательства

Мероприятие организовано Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», официальным партнером выступает ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В работе расширенного совещания примут участие эксперты самого высокого уровня - представители Минэкономразвития и Минсельхоза РФ, правительства Москвы, АО «Корпорация МСП», Торгово-промышленной палаты России, «ОПОРЫ РОССИИ», предпринимательского и банковского сообщества. Модератор совещания - президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

Национальным проектом поставлены амбициозные задачи по вовлечению в предпринимательскую деятельность граждан России - к 2024 году число занятых в сегменте МСП должно вырасти почти на 6 миллионов человек. На реализацию мероприятий национального проекта выделено более 400 миллиардов рублей, значительная часть средств будет направлена в субъекты РФ и должна быть эффективно использована. В ходе совещания будут обсуждены основные принципы работы в рамках четырех федеральных проектов: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

В ходе пленарного заседания участники совещания обсудят ход реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства», механизмы его финансирования, поделятся опытом проведения масштабных мероприятий, которые могут быть использованы субъектами РФ при реализации региональных проектов.