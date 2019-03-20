«Гроссмейстеры» из детского сада

Трудно поверить, что малыши, не желающие по утрам есть манную кашу, любители тихого часа и мультфильмов, умело расставляют на шахматной доске пешки, ферзей, королей. Ребятишки сосредоточенно сдвигают брови над шахматной доской, чешут лоб или затылок, просчитывая каждый ход - словом, ведут себя совсем как взрослые игроки. Но стоит выйти из-за стола - снова превращаются в детей. Где еще вы увидите прыгающего на одной ноге шахматиста?

Именно так - весело, шумно, эмоционально - прошло шахматное первенство города среди дошкольных учреждений в лично-командном формате. Площадкой для соревнований стала школа № 211, на первенство пришли 113 участников в возрасте 5 - 6 лет. Организовала мероприятие Федерация шахмат Новосибирской области совместно с депутатом Совета депутатов города Новосибирска Игорем Атякшевым.

Игорь Атякшев.

- С идеей провести турнир ко мне обратилась заведующая детским садом № 3 на моем округе - активный человек, любит шахматы, старается развивать этот вид спорта в своем учреждении. Совместно с Федерацией шахмат было решено провести соревнования, мы поддержали, помогли в организационном плане, - рассказал Игорь Александрович.

Также депутатский корпус предоставил призы, кубки, медали - это важная часть первенства для малышей.

- Подобный турнир мы проводим второй раз, - говорит депутат. - Первый проходил на базе ресурсного центра, тогда участников было намного меньше - 59 человек. Радует, что турнир вызывает интерес, растет.

Президент Федерации шахмат Новосибирской области, международный гроссмейстер Павел Малетин рассказал об организационных моментах: ребята соревнуются между собой, а очки участников одной команды складываются. Ребенок может и проиграть, но при этом его детский сад выиграет или займет достойное место.

- В основном дети начинают играть с 5 или 6 лет, но некоторые - с 4. Это большая редкость, если ребенок в таком возрасте заинтересовался игрой. А если у него начинает получаться, можно уверенно сказать, что из него вырастет неординарный шахматист. На самом деле шахматы - это очень перспективное занятие для дошкольников. Если ребенок еще в садике начинает заниматься, то в класс он придет уже подготовленным. Игра развивает такие качества, как ответственность, умение принимать решения, малыш учится вести себя на официальных мероприятиях. Шахматы воспитывают множество мелких качеств, благодаря которым достигается очень интересный педагогический эффект, - отмечает гроссмейстер.

Современные родители улавливают настроение, и этот вид спорта становится все популярнее. Секции по шахматам в Новосибирске не пустуют.

- Изабелла шахматами занимаемся первый год, с сентября. Посещает Центральный детский дом творчества. Дочь сама изъявила желание, а мы не препятствовали, - гордится мама юной шахматистки Елена Алексанян. - В секции девочек мало, но Изабелле нравится, мы участвуем уже не в первом турнире. У нас трое детей - есть еще две пятилетние девочки-двойняшки, обе играют; мы с мужем тоже играем. Дома устраиваем мини-турниры.