2019-03-19T12:33:26+03:00
Экономика

Новосибирский филиал Россельхозбанка направил на проведение посевной в регионе более 1 миллиарда рублей

С начала 2019 года Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» направил на проведение сезонно-полевых работ в регионе около 1,2 миллиарда рублей.
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

С начала 2019 года Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» направил на проведение сезонно-полевых работ в регионе около 1,2 миллиарда рублей, из них более 90% (1,08 миллиарда рублей) выдано в рамках государственной программы льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.

Кредитными ресурсами активно пользуются как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства региона. С начала 2019 года малым формам хозяйствования на проведение сезонных работ выдано около 74 миллионов рублей, еще около 135 миллионов рублей будет выдано до начала посевной кампании.

- Большинство кредитов на проведение сезонно-полевых работ выдаются по льготной ставке, что существенно снижает финансовую нагрузку на агропредприятия в такой ответственный для них период, как посевная кампания, - отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

При поддержке Россельхозбанка - основного кредитора регионального АПК - аграрии области приобретают оригинальные и элитные семена, минеральные удобрения, средства защиты растений, а также горюче-смазочные материалы и запасные части для сельскохозяйственной техники. Доля банка на рынке кредитования сезонных работ в регионе составляет 91%.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Банк УРАЛСИБ выступит партнером мероприятия «ОПОРЫ РОССИИ», посвященного реализации федеральных проектов по развитию и поддержке предпринимательства
21 марта на площадке «Цифровое деловое пространство» (Москва, ул. Покровка, 47) пройдет всероссийское обсуждение механизмов реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Новости 24
«Не понравилось, что лаял»: пьяный новосибирец выстрелил в соседского пса
День стал дольше — ночь короче: в Новосибирск пришла астрономическая весна
Поджигатель-неудачник: сибиряк трижды порывался отомстить бывшей жене, но так и не смог
«Сердце не выдержало волнений»: бабушка пропавшего школьника умерла от сердечного приступа
Иностранцы сравнили русскую звезду тверка с самкой богомола
Выкармливают из соски: в новосибирском зоопарке выхаживают родившихся малышей бурого капуцина и генетты
Мона Лиза на заборе: неизвестные повесили картину да Винчи перед железнодорожным переездом
Без одежды, зато светится: новосибирец устроил откровенную фотосессию с ультрафиолетом
Спрятался в кровати: школьник, которого искал весь Новосибирск, переночевал у друга втайне от его родителей
1200 ориентировок по городу: пропавшего после школы 9-летнего мальчика нашли утром
«Начало мотать по дороге»: водитель «Шевроле» выжил, впечатав седан в стоящую на Петухова фуру
Погода на день в Новосибирске: 21 марта будет до плюс 1 градусов и туманы
«Ушел из школы и исчез»: в Новосибирске ищут пропавшего 9-летнего мальчика
«Увидели в кафе и предложили стать моделью»: новосибирская художница поборется за корону «Мисс России»
Пропитка против ям: сибиряки придумали, как сделать дороги прочнее и уже провели эксперимент
Хотел отомстить: в Новосибирской области мужчина пытался сжечь заживо шесть человек
Кто хочет, пусть скидывается: депутаты новосибирского горсовета не вернули второй тур выборов мэра
В мехах и трусах: новосибирский фотограф раздел модель на железной дороге
«Там вода в квартире!»: Игорь Шпектор проверил дома людей, переселенных из аварийного жилья