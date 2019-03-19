Новосибирский филиал Россельхозбанка направил на проведение посевной в регионе более 1 миллиарда рублей

С начала 2019 года Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» направил на проведение сезонно-полевых работ в регионе около 1,2 миллиарда рублей, из них более 90% (1,08 миллиарда рублей) выдано в рамках государственной программы льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.

Кредитными ресурсами активно пользуются как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства региона. С начала 2019 года малым формам хозяйствования на проведение сезонных работ выдано около 74 миллионов рублей, еще около 135 миллионов рублей будет выдано до начала посевной кампании.

- Большинство кредитов на проведение сезонно-полевых работ выдаются по льготной ставке, что существенно снижает финансовую нагрузку на агропредприятия в такой ответственный для них период, как посевная кампания, - отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

При поддержке Россельхозбанка - основного кредитора регионального АПК - аграрии области приобретают оригинальные и элитные семена, минеральные удобрения, средства защиты растений, а также горюче-смазочные материалы и запасные части для сельскохозяйственной техники. Доля банка на рынке кредитования сезонных работ в регионе составляет 91%.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.