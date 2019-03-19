«Ростелеком» в Сибири взял курс на импортозамещение

Российское устройство национальный оператор связи планирует использовать во время строительства новых сетей связи, при модернизации или замене устаревшего оборудования. Маршрутизатор МЕ5100 обеспечит эффективную работу сети как для государственных структур и операторов связи, так и для крупных финансовых организаций и федеральных торговых сетей.

Сегодня доля российских производителей телекоммуникационного оборудования составляет не более 10 - 12 процентов и постоянно сокращается под натиском китайских изготовителей. Поэтому выход на рынок российского устройства, не уступающего зарубежным аналогам по качеству, - это значимое событие.

Как отметил технический директор МРФ «Сибирь» Алексей Гайдамак, особенность МЕ5100 в том, что российское предприятие разработало и изготовило устройство для маршрутизации трафика на сетях передачи данных, которое ранее можно было купить только за границей.

- Использование отечественного оборудования повышает для нас, как оператора, защищенность сетей. Это позволяет оказывать качественные услуги с прогнозируемой себестоимостью и менее зависимые от курса валют, - рассказал Алексей Гайдамак.

Как рассказал заместитель коммерческого директора по организационной работе ООО «Предприятие «Элтекс» Игорь Подолянченко, предприятие приступило к разработке первого в России оборудования уровня ядра сети в 2015 году и спустя всего три года успешно вывело устройство на отечественный рынок. ME5100 поддерживает весь набор функций, имеющийся на маршрутизаторах серии ME: IPv4/IPv6-маршрутизацию, гибкую настройку QoS, маршрутизацию IP Multicast, MPLS-сервисы второго и третьего уровней, а также L2 коммутацию и агрегацию линков.

- Стоит отметить, что разработка устройств стала возможна благодаря государственной поддержке Минпромторга в рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы», - прокомментировал Игорь Подолянченко. - На сегодняшний день производственных мощностей «Элтекс» хватает, чтобы обеспечить отечественный рынок маршрутизаторами ME5100 для операторов связи, крупных федеральных компаний и государственных структур.

«Ростелеком» с 2015 года принимал активное участие в создании, а затем отладке оборудования и ПО данных маршрутизаторов, а также его тестировании. Специалисты компании оказывали экспертную поддержку для достижения заданных параметров качества.

За время эксплуатации под нагрузкой маршрутизатор проявил стабильность решения, совместимость с маршрутизаторами сети других производителей, соответствие требованиям заказчика и заявленным характеристикам. Это означает, что уже на сегодняшний день можно на уровне региональных сетей проводить импортозамещение устройств IP/MPLS.

Справка «КП»

Маршрутизатор МЕ5100 от «Элтекс» - высокопроизводительное решение для построения сети передачи данных с высокими требованиями к надежности. ME5100 - это результат комплексного проекта по разработке и организации серийного производства линейки маршрутизаторов уровня агрегации и распределения магистрального сегмента сети связи. Маршрутизаторы предоставляют экономичное, компактное и высокопроизводительное решение, которое может быть использовано для организации точек присутствия оператора при предоставлении услуг передачи данных крупным заказчикам с высокими требованиями к надежности.