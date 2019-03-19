2019-03-20T11:45:02+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» в Сибири взял курс на импортозамещение

«Ростелеком» в Хакасии провел успешные тестовые испытания маршрутизатора МЕ5100, разработанного новосибирским заводом «Элтекс»
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Маршрутизатор МЕ5100 от «Элтекс» - высокопроизводительное решение для построения сети передачи данных с высокими требованиями к надежности.Маршрутизатор МЕ5100 от «Элтекс» - высокопроизводительное решение для построения сети передачи данных с высокими требованиями к надежности.
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Российское устройство национальный оператор связи планирует использовать во время строительства новых сетей связи, при модернизации или замене устаревшего оборудования. Маршрутизатор МЕ5100 обеспечит эффективную работу сети как для государственных структур и операторов связи, так и для крупных финансовых организаций и федеральных торговых сетей.

Сегодня доля российских производителей телекоммуникационного оборудования составляет не более 10 - 12 процентов и постоянно сокращается под натиском китайских изготовителей. Поэтому выход на рынок российского устройства, не уступающего зарубежным аналогам по качеству, - это значимое событие.

Как отметил технический директор МРФ «Сибирь» Алексей Гайдамак, особенность МЕ5100 в том, что российское предприятие разработало и изготовило устройство для маршрутизации трафика на сетях передачи данных, которое ранее можно было купить только за границей.

- Использование отечественного оборудования повышает для нас, как оператора, защищенность сетей. Это позволяет оказывать качественные услуги с прогнозируемой себестоимостью и менее зависимые от курса валют, - рассказал Алексей Гайдамак.

Как рассказал заместитель коммерческого директора по организационной работе ООО «Предприятие «Элтекс» Игорь Подолянченко, предприятие приступило к разработке первого в России оборудования уровня ядра сети в 2015 году и спустя всего три года успешно вывело устройство на отечественный рынок. ME5100 поддерживает весь набор функций, имеющийся на маршрутизаторах серии ME: IPv4/IPv6-маршрутизацию, гибкую настройку QoS, маршрутизацию IP Multicast, MPLS-сервисы второго и третьего уровней, а также L2 коммутацию и агрегацию линков.

- Стоит отметить, что разработка устройств стала возможна благодаря государственной поддержке Минпромторга в рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы», - прокомментировал Игорь Подолянченко. - На сегодняшний день производственных мощностей «Элтекс» хватает, чтобы обеспечить отечественный рынок маршрутизаторами ME5100 для операторов связи, крупных федеральных компаний и государственных структур.

«Ростелеком» с 2015 года принимал активное участие в создании, а затем отладке оборудования и ПО данных маршрутизаторов, а также его тестировании. Специалисты компании оказывали экспертную поддержку для достижения заданных параметров качества.

За время эксплуатации под нагрузкой маршрутизатор проявил стабильность решения, совместимость с маршрутизаторами сети других производителей, соответствие требованиям заказчика и заявленным характеристикам. Это означает, что уже на сегодняшний день можно на уровне региональных сетей проводить импортозамещение устройств IP/MPLS.

Справка «КП»

Маршрутизатор МЕ5100 от «Элтекс» - высокопроизводительное решение для построения сети передачи данных с высокими требованиями к надежности. ME5100 - это результат комплексного проекта по разработке и организации серийного производства линейки маршрутизаторов уровня агрегации и распределения магистрального сегмента сети связи. Маршрутизаторы предоставляют экономичное, компактное и высокопроизводительное решение, которое может быть использовано для организации точек присутствия оператора при предоставлении услуг передачи данных крупным заказчикам с высокими требованиями к надежности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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