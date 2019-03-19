Профессиональное мнение: как изменился Новосибирск за пять лет и куда двигаться дальше

В пресс-центре новосибирской «Комсомолки» собрались руководители, знающие столицу Сибири как свои пять пальцев, имеющие в разные годы прямое отношение к управлению городом, областью. Мы задали им единственный вопрос: как изменился город за минувшую пятилетку?

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА

Представители структур власти

Иван Индинок - глава администрации Новосибирска (1991 - 1993), глава администрации Новосибирской области (1993 - 1995)

Виктор Толоконский - мэр Новосибирска (1996 - 2000), губернатор Новосибирской области (2000 - 2010), полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (2010 – 2014), губернатор Красноярского края (2014-2017)

Владимир Шумилов - глава администрации Ленинского района (1997 - 2000), первый заместитель мэра (2000 - 2011)

Виктор Воронов - вице-мэр (1994 - 1995), также занимал должности главы Западно-Сибирской окружной инспекции Главного контрольного управления президента в Новосибирске, главы департамента имущества и земельных отношений администрации Новосибирской области, с 2004 по 2010 год работал в мэрии на должности первого заместителя мэра, отвечал за экономику, финансы, земельные и имущественные отношения, промышленность и предпринимательство, муниципальный заказ

Владимир Карпов - заместитель председателя Новосибирского областного Совета депутатов (1994 - 2001), в декабре 2005 года был вновь избран депутатом Новосибирского областного Совета депутатов по списку КПРФ, избран заместителем председателя Новосибирского областного Совета депутатов от фракции КПРФ, с февраля 2006 года - руководитель фракции КПРФ в Новосибирском областном Совете депутатов

Александр Козлов - депутат Заксобрания Новосибирской области, председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области

Представители общественности и культурной сферы

Ирина Подвигина - руководитель ТОС «Воинский»

Светлана Тарасова - директор Новосибирской областной научной библиотеки

ВОСПИТАНИЯ БЫ ДОБАВИТЬ…

Участники высказались не только о видимых переменах, но и затронули массу других сопутствующих, иногда скрытых аспектов жизни города. Свое мнение о современном обществе высказал Иван Иванович Индинок:

- Город, на мой взгляд, конечно, хорошеет. Появились удивительно красивые здания. Когда-то мы были вынуждены заниматься только панельным домостроением, нам не разрешали использовать даже кирпич. Покрасишь один этаж зеленым, другой - синим, больше ничего изменить в архитектуре нельзя было! Город хорошеет, но вот наш народ... По-прежнему у народа во всем виноват мэр, губернатор, еще кто-нибудь, но только не он сам. Критиковать власть - это тренд.

Иван Индинок: - По-прежнему у народа во всем виноват мэр, губернатор, еще кто-нибудь, но только не он сам. Критиковать власть - это тренд.Фото: Андрей КОПАЛОВ

При этом Иван Иванович отмечает, что суть некоторых городских проблем скрыта в неправильной системе финансирования:

- Есть даже такая поговорка: сколько денег - столько песен. Система финансирования порочна в отношении не только города, но и страны. Есть Россия, есть Москва, и есть все остальные города. Что касается моей личной оценки мэра и его команды - работают нормально, переживают за город здорово.

Виктор Александрович Толоконский отметил:

- В использовании потенциала Новосибирска заинтересованы власти не только города, но и региона, страны. Дать городской власти больше самостоятельности, свободы, укрепить бюджет - это в интересах всех уровней власти, всех социальных групп. Это нужно развивать, надо подходить к этому системно и стратегически.

Виктор Толоконский считает, что бюджет требует кардинальных перемен. Функции подразумевают ресурс, их можно выполнять, только когда есть средства.

Виктор Толоконский: - В использовании потенциала Новосибирска заинтересованы власти не только города, но и региона, страны.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Второе, что я подчеркнул бы в этой дискуссии, - необходимость расширения полномочий, сегодня они сокращены. Если городские власти не занимаются поликлиниками, службой скорой помощи, не принимают каких-то правил поведения административной ответственности бизнеса, хозяйствующих структур, то жителям сложнее оценивать эффективность работы муниципальной власти. Надо решать проблему эффективности местного самоуправления, - отметил Виктор Александрович.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН - ВСЕМУ ГОЛОВА

Владимир Николаевич Шумилов вспоминает, каким был Новосибирск десятки лет назад:

- В Новосибирске я работаю с 1970 года, и с тех пор изменения произошли громадные, - уверен Владимир Николаевич. - Когда я только сюда приехал, город мне сразу понравился своими широкими улицами. Я помню, как при Иване Ивановиче (Индинке. - Прим. ред.) сносили бараки, как мы переселяли Каменку в Ленинский район, как строили новые жилмассивы - поднимали Юго-Западный, Троллейный, засыпали их песком. Все это давало движение вперед.

Владимир Шумилов: - Генплан должен быть как Конституция - никто не должен его менять, тогда не будет самовольных построек.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Особое внимание в своем спиче Владимир Николаевич уделил Генеральному плану города. Он вспомнил основной Генплан 1928 года, тогда это можно было назвать главной вехой развития Новосибирска. План был составлен грамотными разработчиками. Во главе стоял российский архитектор, градостроитель Борис Андреевич Коршунов, который в свое время работал над проектом Новой Москвы, разрабатывал Генплан Вятки, наш проект назывался «Схема-планировка Большого Новосибирска».

Владимир Николаевич провел небольшой экскурс по истории новосибирского Генплана:

- Коршунов точно рассчитал население города еще перед войной - когда Новосибирск станет миллионником и полуторамиллионником. Он очень точно определил зоны развития.

Конечно, Великая Отечественная война многое изменила, план все время дорабатывали. После этого самый грамотный документ был составлен в 1985 году - это начало перестройки. 1991 год многое напутал, планом начали пренебрегать, можно было его изменять. Последний Генплан был утвержден в 2007 году. Теперь все будет зависеть от дальнейшего плана. Планирование должно быть четкое, касаться транспортной схемы, общественных мест. Генплан должен быть как Конституция - никто не должен его менять, тогда не будет самовольных построек, разных вписанных объектов.

Отметим, что посылы Владимира Шумилова перекликаются с реальными действиями нынешних городских властей. Мэр дал старт обновлению градостроительного плана Новосибирска, утвержденного еще в 2007 году. Принята программа по инвентаризации городских земель. Сегодня получены данные по Центральному округу, на очереди - Ленинский район, до конца 2022 года будет охвачен весь город.

«ОДНИМ КУЛАКОМ»

Тема продолжения строительства метро стала одним из главных лейтмотивов прошедшего круглого стола. Участникам обсуждения удалось не скатиться в «плач Ярославны», а выделить возможности города, показать, на чем власть может сыграть сегодня, чтобы добиться продолжения стройки.

- Должна быть инициатива. Я вывел формулу: помогают тому, кто работает. На строительстве станций «Маршала Покрышкина», «Березовая роща» Федерация нам помогла. Деньги идут под работу, - считает Владимир Шумилов.

- Когда мы занимались метро, мы работали для достижения одной цели - все были объединены. И по метро, и по другим вопросам были в одном кулаке и одним кулаком били. Власть отвечала за все, губернатор, мэр были единым целым, - говорит Виктор Александрович Воронов. - Здесь же у нас получился небольшой разрыв, и слава Богу, что сейчас политический климат теплеет. Новый губернатор отвечает за все, он понимает, что город входит в состав области.

Виктор Воронов: - Когда мы занимались метро, мы работали для достижения одной цели. И по метро, и по другим вопросам были в одном кулаке и одним кулаком били.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Владимир Яковлевич Карпов считает, что городские власти идут по правильному пути: для того чтобы решить важную задачу, нужна консолидация на местном уровне. Кроме того, он напомнил, что строительство метро - это финансово емкое мероприятие:

- Ни один субъект, даже такой мощный, как Москва или Татарстан, не потянет строительство метро без федерального финансирования. Все упирается в эту проблему. Усилия мэрии были сосредоточены на том, чтобы объединить государственную власть и местное самоуправление и, как правильно было сказано, «кулаком» добывать деньги и добиваться решений. Мы в Законодательном собрании включены в эти процессы в оперативном режиме. Могу сказать, что сегодня и Андрей Александрович Травников, и Андрей Иванович Шимкив, и Анатолий Евгеньевич Локоть объединились, чтобы пробивать решение этой задачи. Думаю, результат не заставит себя ждать. То, что консолидация есть, это большой прогресс.

«УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ ВЫРОС»

Владимир Карпов среди итогов пятилетки Анатолия Локтя особо выделил разработанную стратегию. Оно и понятно - это то же, что и с Генпланом города. Когда есть четкая структура работы по всем фронтам - выделено главное и второстепенное, прогресс становится более заметным. Хороший план позволяет не размазывать ресурсы ровным, но тоненьким слоем по всей тарелке.

Владимир Карпов: - Тот, кто работает без стратегии, всегда проигрывает тому, кто ей руководствуется. В городе и области стратегии есть, причем они согласованы.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Тот, кто работает без стратегии, всегда проигрывает тому, кто ею руководствуется. В городе и области стратегии разработаны, причем они согласованы, сбалансированы, - подчеркивает Владимир Яковлевич. - Программа действий мэра создавалась не просто специалистами, а окружением, вопросы и предложения озвучивались на открытом городском форуме. Я был его участником, видел общественников. В результате этой напряженной работы получился серьезный план.

Также Владимир Карпов отметил повышение уровня доверия людей к власти:

- Деятельность городских властей сейчас больно бьет в ответ на любые выпады злопыхателей. Что бы ни происходило в Новосибирске, всегда есть серьезные контраргументы.

И вновь в выступлении спикера мы слышим слова о консолидации и правильной политике, работающей на объединение, только в этот раз Карпов говорит о налаженной системе Совета депутатов города Новосибирска:

- Совет депутатов города Новосибирска выстроен сложно: люди - разные, силы - разные, но были найдены контакты, приняты такие решения, чтобы избежать разнобоя в работе. Что такое разнобой? По большому счету, при нем ни один субъект, ни один город глобальные проблемы не решит. Такому субъекту не будут выделяться Федерацией серьезные средства. А федеральные программы сегодня солидные, и наш город в них прекрасно включается. На уровне Федерации сегодня не сомневаются, что Новосибирск справится с поставленными задачами. Есть доверие, оно позволяет включаться в крупные программы с мощным финансированием.

РЕАЛЬНЫЕ ШАГИ

Александр Александрович Козлов отметил, что сегодня наверняка замечает каждый житель Новосибирска: реальные перемены, реальные стройки.

- По известным причинам (имеет в виду федеральные программы. - Прим. ред.) больше внимания уделяется строительству детсадов, но эти деньги надо же еще освоить. Строятся школы, проводятся ремонты - объемы беспрецедентны. Программа по переселению из ветхого аварийного жилья стала лучше работать. Снесли Гусинобродскую барахолку - вопрос решен. Больше внимания стали уделять зеленым зонам - скверам, садам. Одна из заслуг в этой связи - удалось сохранить Нарымский сквер. Убрали из парков маленькие киоски, постройки - задача, кажется, не большая, но решенная. Сад Дзержинского, Центральный парк, наконец, набережная - все это масштабные работы, - перечисляет Александр Козлов. - Еще одна заслуга Анатолия Локтя касается транспортной сферы - в Новосибирске налажены ремонт и производство белорусских трамваев. Дворовыми территориями тоже начали заниматься, на частный сектор обратили внимание - никогда там не ремонтировали дороги так, как сейчас. На эти проблемы надо наваливаться всем вместе, не надо делить: это - город, это - область.

Александр Козлов: - На проблемы надо наваливаться всем вместе, не надо делить: это - город, это - область.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Ирина Александровна Подвигина отметила проект набережной и, как общественный деятель, рассказала о поддержке муниципалитета в решении проблем ТОС. Ежегодно Ирина Подвигина участвует в грантовых конкурсах, на полученные средства ей удается преображать малые территории своего небольшого района, делать их приятнее и удобнее для жителей. Также Ирина Подвигина делится своими пожеланиями:

- Необходимы новые просторные парки в спальных районах. Также нужно побольше уделять внимания городским улицам, не забывать обновлять насаждения там, где деревья уже отмирают, теряют свою былую красоту.

Ирина Подвигина: - Необходимы новые просторные парки в спальных районах. Также нужно больше уделять внимания городским улицам, обновлять насаждения там, где они отмирают.Фото: Андрей КОПАЛОВ

А ЧТО В КУЛЬТУРЕ?

Светлана Антоновна Тарасова заметила: уровень сознания общества поднимается только тогда, когда в социуме создаются благоприятные условия. К тому же вспомните, с чего разговор был начат - Иван Иванович пенял на низкий уровень воспитания. Что ж, Светлана Тарасова встала на защиту новосибирцев, ответив Ивану Индинку:

- Горожане стали очень активными, они создают объединения по интересам. Поэты, филологи или такое направление, как робототехника, - все это любительские объединения, и они существуют, причем входят в такие объединения люди разного возраста. Этим надо дорожить, такие начинания надо поддерживать, люди хотят, чтобы с ними и дальше советовались, как обустраивать город. Есть большая потребность в активном обсуждении проектирования культурных, образовательных пространств. Отмечу, что нам удалось договориться с мэрией о социальной рекламе, мы долго не могли пробиться, но нас услышали - сегодня в городе висят билборды, продвигающие семейное чтение.

Светлана Тарасова: - Горожане стали активными, они создают объединения по интересам. Новосибирцы хотят, чтобы с ними и дальше советовались, как обустраивать город.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Светлана Тарасова предлагает активно подключать к городским проектам неравнодушных людей, готовых работать, продвигать общественные инициативы. Все программы надо выстраивать совместно с горожанами. Этот принцип рожден не сегодня - он красной нитью проходит через многие и многие проекты мэрии. Это голосование за ремонт дорог, выбор обустройства общественных территорий, упрощенная система общественных слушаний, да и сама программа работы Анатолия Локтя несколько лет назад была построена при непосредственном участии горожан. И она приносит свои результаты.