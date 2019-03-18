17 населенных пунктов остались без электричества из-за несанкционированных работ в охранных зонах ЛЭП

Для выполнения своей приоритетной задачи - обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения всех потребителей - в АО «РЭС» ведется систематическая работа по выявлению фактов незаконной деятельности в охранных зонах ЛЭП. Одними из наиболее распространенных нарушений являются незаконная вырубка древесины, а также несанкционированные работы в непосредственной близости от воздушных и кабельных линий электропередачи. К сожалению, специалистам Общества приходится с завидной регулярностью устранять последствия работ, которые приводят к повреждению электрических сетей.

Так, 1 марта 2019 года в Коченевском районе при перемещении негабаритного груза техникой строительно-монтажной организации был оборван провод воздушной линии 10 кВ, что привело к отключению электроснабжения 11 населенных пунктов, в том числе 7 социально значимых объектов. Но благодаря слаженной оперативной работе специалистов Коченевского РЭС филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети» уже через 40 минут все потребители были подключены.

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Буквально через несколько дней, 6 марта 2019 года, очередной инцидент произошел в Ордынском районе, где неизвестные лица занимались вырубкой деревьев вблизи линии электропередачи напряжением 10 кВ. В результате произошло падение дерева на провода, что привело к их обрыву и вызвало аварийное отключение электроснабжения более чем 1600 потребителей в 6 населенных пунктах. Оперативно-выездной бригадой Ордынского РЭС филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети» был незамедлительно организован осмотр участка воздушной линии и выявлено место порыва. Несмотря на затрудненный доступ к поврежденному участку, работы по ремонту ЛЭП были выполнены в кратчайшие сроки - чуть более часа потребовалось специалистам на восстановление электроснабжения. Стоит отметить, что незадачливые лесорубы сразу же после падения дерева покинули место аварии, чтобы избежать ответственности.

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Самую большую тревогу у энергетиков вызывают вырубки вблизи охранных зон высоковольтных линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше. Подобное происшествие стало причиной аварийного отключения электроснабжения 16 марта в Тогучинском районе. При осмотре ЛЭП специалисты филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети» обнаружили не просто спиленное дерево на проводах высоковольтной линии электропередачи классом напряжения 110 кВ, а целый лесозаготовительный участок. И ведь нарушители даже не задумались, что их незаконный промысел может привести к аварийной ситуации, когда без электричества останутся жилые дома или социально значимые объекты.

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АО «РЭС» еще раз напоминает гражданам и организациям, что в соответствии с действующим законодательством в пределах охранных зон юридическим и физическим лицам запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий в пределах охранных зон заинтересованным лицам необходимо обращаться с письменным заявлением в пункт обслуживания клиентов соответствующего филиала АО «РЭС».