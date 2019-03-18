2019-03-19T12:00:02+03:00
Недвижимость

ГК «Расцветай»: Строительство жилых объектов - наш профиль

В ближайшее время ГК «Расцветай» планирует запуск и открытие продаж нового объекта
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Стройплощадка ЖК Расцветай На Гоголя.Стройплощадка ЖК Расцветай На Гоголя.
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ГК «Расцветай» занимается строительством жилых объектов. Товарный знак «РАСЦВЕТАЙ» был зарегистрирован в Государственном реестре товарных и знаков обслуживания Российской Федерации 6 июня 2018 года. С этого времени компания начала работать на строительном рынке недвижимости под данным товарным знаком.

Новосибирцам хорошо знакомы проекты, которые успешно и раньше срока реализовал застройщик: Дом на «Золотой ниве» сдан раньше заявленной даты на полгода, а Дом на «Березовой роще» - с опережением на год, в декабре 2018 года. Финансовая устойчивость свидетельствует о надежности строительной компании - застройщик располагает собственными средствами для ускоренной работы на объектах.

В активной фазе строительства ГК «Расцветай»: ЖК Расцветай На Маркса (срок сдачи дома № 1 - 4-й квартал 2020 года), ЖК Расцветай На Гоголя (срок сдачи дома №1 - 2-й квартал 2020 года). В этом году будет сдан Дом на Лежена.

В разработке компании несколько масштабных проектов в Новосибирске и европейской части России. В ближайшее время ГК «Расцветай» планирует запуск и открытие продаж нового объекта.

Других направлений бизнеса компания не имеет.

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя».

Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса».

Проектная декларация на сайте: жк-на-маркса.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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