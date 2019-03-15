2019-03-15T17:04:41+03:00
Общество

Кто тут главный? Виктор Толоконский объяснил, почему Новосибирск «столичнее» Красноярска

Экс-губернатор обоих регионов поделился своим мнением с «Комсомольской правдой» [давайте обсудим!]
Екатерина КОМЯКОВА
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Население, перспективы, наука, метро... У Новосибирска много преимуществ перед Красноярском.Население, перспективы, наука, метро... У Новосибирска много преимуществ перед Красноярском.Фото: Даба ДАБАЕВ
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На днях председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев во время закрытия универсиады в Красноярске произнес фразу, которую тут же напечатали все сибирские СМИ.

- К этому событию мы готовились почти шесть лет. Сделали все, чтобы гости и участники почувствовали тепло и гостеприимство России, нашли добрых и верных друзей. 11 незабываемых дней в Красноярске, столице Сибири, были наполнены самыми сильными, яркими эмоциями, - объявил премьер.

Конечно, всех зацепило словосочетание «столица Сибири». В новосибирских пабликах тут же появились опросы на эту тему. Сами понимаете, кто выиграл. Мы же решили поинтересоваться мнением настоящего сибиряка, стоявшего в разное время у руля обоих регионов, - Виктора Толоконского. В своем конструктивном ответе Виктор Александрович сначала отдал должное Красноярску:

- Действительно был очень масштабный проект (об универсиаде. - Прим. ред.). Город получил серьезное развитие, причем не только спортивной инфраструктуры, но и сферы образования - по-другому организован Сибирский федеральный университет. Обновлена дорожно-транспортная инфраструктура, построен новый аэропорт, снесено ветхое аварийное жилье, проведены работы по благоустройству. Красноярск в этот период получил развитие совершенно несопоставимое с развитием других больших городов, в том числе Новосибирска. Все изменения стали возможны благодаря участию и федерального, и краевого бюджета, который крепче и больше бюджета Новосибирской области, и бюджета частных компаний. В этом плане Красноярск выделяется.

Но после этих слов Виктор Александрович делает крутое пике:

- Однако не инфраструктура определяет столичность - ее определяют другие факторы, и в этом плане Новосибирск серьезно превосходит Красноярск. В Новосибирске намного больше населения. Поверьте, разница в 600 тысяч человек - это то же, что сравнивать Барнаул с Бердском. Новосибирск принципиально выгоднее по географическому положению: вокруг много других сибирских городов, большая концентрация населения. Красноярск - это только Красноярск, север и юг края, это точки, тяготеющие к другим территориям. Новосибирск обладает более перспективной, потенциально сильной структурой экономики. Здесь особая концентрация науки, с точки зрения научной школы здесь больше и сильнее университеты. Здесь концентрация всех государственных институтов, обеспечивающих регулирование жизнедеятельности. Красноярск серьезно развивался в эти годы, но столичности это не добавляет. Инфраструктурным, научным, культурным центром управления все равно остается Новосибирск.

Интересно также было узнать, что думают о заявлении Дмитрия Медведева красноярцы. Мы полистали местные издания. Настроение воодушевленное.

- Красноярск все-таки главный. Борьбу за звание столицы Сибири выиграл наш город. Точку в давнем споре между нами и соседним Новосибирском поставил премьер Дмитрий Медведев. Хотя и неосознанно, мы это понимаем. Но красноярцы, судя по соцсетям, это восприняли официально. И выдохнули, - пишут журналисты компании ТВК.

- Глава правительства не стал развивать тему о первенстве краевого центра в СФО, но дал красноярским блогерам повод порадоваться. Цитата премьера набрала тысячи просмотров и сотни комментариев в социальных сетях, естественно, с одобрением мнения Дмитрия Медведева, - пишет издание 1line.info в своей заметке под названием «Дмитрий Медведев добавил очков Красноярску в споре с Новосибирском».

Интересно, что даже омские издания не остались в стороне.

- Вчера Дмитрий Медведев поставил в конфликте символическую точку: выступая на закрытии зимней универсиады, он назвал столицей Сибири Красноярск. Соцсети немедленно наполнились гневом возмущенных новосибирцев, - пишет издание 1om.ru. В конце небольшого опуса автор шутливо намекает, что спорят города зря, столица-то все равно в другом месте находится.

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- На мой взгляд, столица Сибири - все-таки Новосибирск, - без раздумий уступил пальму первенства рэпер (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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