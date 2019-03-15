2019-03-15T13:12:34+03:00
Здоровье

16 марта в «Новосибирск Экспоцентре» пройдет XVI Межклиническая конференция «Дентал-Сервис»

Конференция состоится уже в 16-й раз и соберет более 600 человек из 14 клиник самой крупной стоматологической сети Новосибирска
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Участники конференции увидят и смогут оценить более 40 клинических случаев.Участники конференции увидят и смогут оценить более 40 клинических случаев.
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Конференция пройдет под девизом «Легендарное качество «Дентал-Сервис», и выступления докладчиков подтвердят данное заявление. 30 докладов в формате TED охватят все актуальные темы современной стоматологии: эндодонтия, хирургия, имплантация, ортопедия (в том числе цифровая стоматология и практические примеры использования 3D-сканера CEREC Omnicam), ортодонтия, детская стоматология, пародонтология.

Более 40 клинических случаев увидят и смогут оценить участники конференции. Среди них как комплексные случаи, где над реабилитацией пациента на протяжении длительного времени работала команда узкоспециализированных профессионалов, так и индивидуальные стендовые доклады, которые наилучшим образом демонстрируют профессионализм врача-стоматолога в решении вопросов пациента.

XVI Межклиническая конференция отличается от предшествующих несколькими новыми номинациями, особого внимания заслуживает номинация «Лучший фотопротокол». Фотопротоколирование - один из важнейших критериев единых медицинских стандартов сети «Дентал-Сервис». Благодаря тому, что каждый врач на приеме обязательно делает снимки до, во время и после лечения, пациенты «Дентал-Сервис» доподлинно знают, какую именно помощь им оказали в кресле стоматолога, и получают подробное, доступное объяснение о том, что было бы, если бы данными манипуляциями пренебрегли.

Колоссальная база клинических случаев, эксперты высшего уровня, в числе которых опытные врачи сети «Дентал-Сервис» и преподаватели Центра постдипломного образования «ДентМастер», подчеркивают высочайший уровень конференции. Победа в любой из номинаций с каждым годом становится все сложнее, а значит - еще более ценной и важной.

Межклиническая конференция «Дентал-Сервис» - это тот самый формат, который раз в год собирает вместе порядка 600 человек, имеющих непосредственное отношение к стоматологии, к медицине. Собирает сплоченную команду, а также их друзей и партнеров, которых с каждым годом становится все больше. В 2019 году в конференции приняли участие 10 партнеров сети клиник: R.O.C.S. («Диарси»), Straumann, ORMCO, ООО «СибПраймМедКомпани», Oral-B (P&G), Dentsply Sirona, «Ультракаин» («Юнидент»), Curaprox, «ДенталМаркет» («МедТорг»), Pumpa.

16 марта 2019 года

МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104

Фотоотчет и видео с конференции будут доступны в течение недели после ее проведения. Следите за нашими рассылками и новостями в соцсетях!

ИСТОЧНИК KP.RU

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