2019-03-15T12:10:46+03:00
Клиника года

Конкурс «Клиника года - 2019»: Центр доктора Бубновского в Новосибирске

Участник конкурса «Клиника года - 2019», номинация «Лучший специализированный медицинский центр» и специализированная номинация «За вклад в развитие реабилитации пациентов»
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В Новосибирске Центр доктора Бубновского работает с 2007 года и на сегодняшний день имеет три филиала.

Основа метода, автором которого является доктор медицинских наук, профессор С. М. Бубновский, - лечение движением (кинезитерапия). Метод включает в себя систему упражнений, рассчитанных на активизацию глубоких мышц, примыкающих к позвоночнику и крупным суставам. При этом улучшается кровообращение в мускулатуре, улучшается питание костной и хрящевой ткани, то есть создаются необходимые условия для их восстановления.

Коллектив вместе с Сергеем Михайловичем Бубновским (в центре).

Коллектив вместе с Сергеем Михайловичем Бубновским (в центре).

Выполнение специальной системы упражнений под контролем сертифицированных специалистов центра поможет, например:

При лечении:

• острого болевого синдрома в поясничном, шейном и грудном отделах позвоночника без обезболивающих лекарств;

• грыж межпозвонковых дисков (без операций);

заболеваний суставов (безоперационное лечение артритов и артрозов, профилактика плоскостопия и предупреждение развития искривлений стопы, подготовка к эндопротезированию тазобедренных суставов, реабилитация после операций);

При лечении и профилактике:

• сколиозов и других нарушений осанки;

головных болей и головокружений;

При восстановлении:

• после травм (система позволяет успешно бороться с последствиями черепно-мозговых травм, переломов костей таза, переломов позвоночника и спортивных травм);

• после инсультов;

А также при реабилитации после операций.

Во время занятий.

Во время занятий.

Адрес: Красный пр-т, 17, тел. (383) 223-12-11

Gor-nsk@bubnovsky.org

www.bubnovsky.org/centers/novosibirsk

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ИСТОЧНИК KP.RU

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