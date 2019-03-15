2019-03-15T12:10:46+03:00
Клиника года

Номинация «Доктор года - 2019»: Наталья Николаевна Новгородова

Главный врач Центра доктора Бубновского, сертифицированный врач-кинезитерапевт по методу С. М. Бубновского
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Главный врач Центра доктора Бубновского, сертифицированный врач-кинезитерапевт по методу С. М. Бубновского Наталья Николаевна Новгородова.Главный врач Центра доктора Бубновского, сертифицированный врач-кинезитерапевт по методу С. М. Бубновского Наталья Николаевна Новгородова.
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Номинация «Доктор года - 2019», специализация «Неврология»

Наталья Николаевна Новгородова работает в центре с 2010 года. Медицинское образование получила в Амурской государственной медицинской академии в 1997 году. Успешно прошла интернатуру на базе Уральской государственной медицинской академии по специальности «неврология».

Наталья Николаевна регулярно повышает квалификацию, имеет соответствующие свидетельства:

• по специальности «неврология» на базе Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования (2002, 2007);

• по теме «Вертебрология детей, подростков и взрослых с соматовисцеральными и нейроортопедическими симптомокомплексами» в Тюменской государственной медицинской академии (2009);

• по теме «Актуальные вопросы неврологии и нейрореабилитации» в Новосибирском государственном медицинском университете (2012).

В 2017 году Наталья Николаевна прошла профессиональную подготовку по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье», а также по специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина». Также имеет сертификаты и навыки работы по специальностям «гирудотерапия» и «классический массаж».

Ежегодно повышает профессиональные навыки по специальности «кинезитерапия» у С. М. Бубновского (Москва).

ИСТОЧНИК KP.RU

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