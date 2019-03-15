Номинация «Доктор года - 2019»: Наталья Николаевна Новгородова
Номинация «Доктор года - 2019», специализация «Неврология»
Наталья Николаевна Новгородова работает в центре с 2010 года. Медицинское образование получила в Амурской государственной медицинской академии в 1997 году. Успешно прошла интернатуру на базе Уральской государственной медицинской академии по специальности «неврология».
Наталья Николаевна регулярно повышает квалификацию, имеет соответствующие свидетельства:
• по специальности «неврология» на базе Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования (2002, 2007);
• по теме «Вертебрология детей, подростков и взрослых с соматовисцеральными и нейроортопедическими симптомокомплексами» в Тюменской государственной медицинской академии (2009);
• по теме «Актуальные вопросы неврологии и нейрореабилитации» в Новосибирском государственном медицинском университете (2012).
В 2017 году Наталья Николаевна прошла профессиональную подготовку по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье», а также по специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина». Также имеет сертификаты и навыки работы по специальностям «гирудотерапия» и «классический массаж».
Ежегодно повышает профессиональные навыки по специальности «кинезитерапия» у С. М. Бубновского (Москва).
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