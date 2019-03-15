«Он вынужден это делать»: жильцу аварийной новостройки приходится отсасывать воду с потолка

Жильцы дома № 18 на улице Л. Толстого в Барабинске боятся ночевать в собственных квартирах. Новостройка, которую власти приняли четыре года назад, чтобы расселить людей из ветхого жилья, трещит по швам. На ремонт дома потрачены уже несколько миллионов, но местные жители уверены, что эти деньги просто выкинули на ветер: двухэтажку они не спасут, а дом надо срочно расселять.

Жильцы просят дом снести и построить новое нормальное жилье. Фото: Константин ТЕРЕЩЕНКО

СПАСАЮТ ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ

- У нас тут 20 семей, квартиры - однокомнатные и студии. Я, например, купила квартиру у тех, кто получил ее от администрации, - рассказала «КП» - Новосибирск» Людмила Казанцева. - Сначала проблемы были в одной половине новостройки. Там пошли межквартирные трещины, коммунальщики стали штукатурить их, а людям выдали толстые обои, чтобы они трещины позаклеивали.

Потом та же участь постигла вторую половину здания - стены стали осыпаться... Чиновники, замученные жалобами жильцов, снова затеяли ремонт.

- Дом просто обмазали клеем и налепили старый сайдинг, который весь был в дырах от старых болтов, - описывали на видео возмущенные жильцы. И снова клей не спас положение.

Дом пытаются спасти сайдингом.

- В правой части дома большое разрушение сибита. Дело в том, что раньше дом был неправильно обшит и вода подтекала прямо под обшивку. Весь первый наружный блок рассыпается, - говорит Казанцева. - Крыша треснула, в пяти квартирах течет с потолков. Вода течет прямо по лампочкам. Вчера вода побежала на электрощиток в коридоре. В трех квартирах большие трещины. В моей квартире на кухне окно просело на пять сантиметров, подоконник лопнул. Такая усадка сибита идет, что кошмар. А трещины с кулак.

Водой с крыши топит не только второй этаж, но и первый. Квартиры спасают подвесные потолки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/697301" frameborder="0"></iframe> Жильцу аварийной новостройки приходится отсасывать воду с потолка.

- Я был в квартире мужчины на первом этаже. Вся вода скапливается в натяжном потолке. А чтобы ее слить, хозяин отсасывает эту воду с помощью шланга через отверстие для лампы! Он вынужден это делать... А если натяжного потолка не будет, тогда он всю эту воду тряпкой будет собирать, - уверен депутат местного горсовета Константин Терещенко. - В этом доме просто нельзя жить, его уже не отремонтируешь, надо расселять.

- Мы делали платную экспертизу, - продолжают жильцы. - Когда эксперт пришел осматривать дом, он сказал: «Я боюсь заходить в подвал». Это же о чем-то говорит? Даже осматривать боялись, а мы тут живем! Работники ЖКХ говорят: «Вы старайтесь не ночевать дома, а то мало ли что». А где ночевать-то?

НЕ БЫЛО НИ САНТЕХНИКИ, НИ ВЕНТИЛЯЦИИ

Кто же должен ответить за издевательство над людьми? Четыре года назад дом принимал тогда еще глава Барабинска Максим Овсянников. Его фамилия не так давно фигурировала в другом строительном скандале. Тогда администрация Барабинска заплатила 39 миллионов рублей застройщику, хотя тот так и не достроил многоквартирный дом.

Уголовное дело по статье «Халатность» было закрыто за истечением срока давности, но все-таки сыграло свою роль и Овсянников покинул пост главы города.

- За его отставку собрали почти 3 тысячи подписей и направили их Городецкому, тогда еще губернатору, - вспоминает Константин Терещенко. - Овсянников ушел с поста, сейчас он работает заместителем директора управляющей компании «Город», которая получает практически 90% контрактов от МУП ЖКХ. По сути у него имеется тот же доступ к бюджетным деньгам. Но еще больше жителей волнует другое: ходят слухи, что он собирается возвращаться в администрацию города Барабинска. Тогда это просто будет социальный взрыв!

Очередная комиссия в аварийной новостройке.

Тем более что сейчас Овсянников снова под уголовной статьей - за превышение должностных полномочий. Силовики установили, что чиновник выделил застройщику на улице Л. Толстого 15 миллионов рублей. А бумаги о принятии дома в эксплуатацию подписывал, кажется, с закрытыми глазами. В доме не было ни сантехники, ни электроприборов, а за все это были заплачены деньги.

- В жилых помещениях отсутствуют обязательные предусмотренные условиями контракта электроприборы и сантехническое оборудование, а также отделка отдельных квартир и помещений общего пользования, отсутствует благоустройство придомовой территории, а системы жизнеобеспечения - вентиляция - не соответствуют своду правил, - гласит заключение СКР.

Трещины пытаются замазать и забить деревянными досками.

Овсянникову грозит до четырех лет колонии. А судьбу дома продолжают решать чиновники. Вчера Барабинск посетил областной министр ЖКХ Денис Архипов. Жильцы аварийной новостройки очень надеются, что их квартиры перестанут спасать и власти наконец решатся на расселение.

КСТАТИ

Дом можно было отремонтировать, но теперь только сносить

Еще в 2015 году активисты из Общероссийского народного фронта узнали о качестве возведенной двухэтажки в Барабинске и обратились к местной администрации с просьбой устранить брак за счет средств подрядчиков в рамках гарантийного ремонта. То есть в самом начале дом еще можно было спасти.

- Но ни подрядная организация, ни заказчик - мэрия Барабинска - недоделки не устранили. Ситуация только усугубилась, - заявил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Аверьяскин. - Нынешний глава также не собирается принимать решительных мер по признанию этого дома аварийным и расселению граждан. Он пошел по пути вливания бюджетных средств на поддерживающий ремонт. Дом на улице Л. Толстого в Барабинске нужно расселять и сносить.