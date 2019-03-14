2019-03-14T11:58:28+03:00
Общество

Билеты в театр и на концерты без комиссий: МТС отменила сервисный сбор на порталах Ticketland и Ponominalu

Теперь при покупке билетов онлайн в театр и концерты на порталах Ticketland и Ponominalu сервисы не взимают дополнительную комиссию
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Билеты доступны на порталах Ticketland и Ponominalu, в приложении «Мой МТС».Билеты доступны на порталах Ticketland и Ponominalu, в приложении «Мой МТС».
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Впервые на рынке электронных продаж билеты в НОВАТ, Новосибирский музыкальный театр и на концерты в «Новосибирск Экспоцентре», НГАТ «Красный факел», ККК имени Маяковского, лофт-парке «Подземка» будут доступны без дополнительных сервисных сборов, по номинальной цене. Билеты доступны на порталах Ticketland и Ponominalu, в приложении «Мой МТС». В среднем комиссия составляла до 10%.

Для тех, кто предпочитает покупать билеты в офлайн-кассах, МТС будет продавать билеты без сервисного сбора в 13 салонах собственной розничной сети в Новосибирске. В программу входят более 1000 салонов в Москве и Московской области, Краснодарском крае, в том числе на курортах черноморского побережья, в Республике Татарстан, Калининградской, Кемеровской, Свердловской, Нижегородской и Иркутской областях. В перспективе программа может быть расширена на другие регионы.

В поддержку отмены сервисных сборов МТС запустила рекламную кампанию, напоминающую зрителям о ценности и волшебстве театрального искусства. Главный герой кампании - народный артист России Дмитрий Певцов.

МТС приобрела операторов продажи билетов Ticketland и Ponominalu в феврале 2018 года. Компании были оценены в 3,25 миллиарда рублей и 495 миллионов рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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