«Нужно немного отомстить русским»: в Новосибирске осудили гастарбайтера, который спонсировал террористов

Сотрудники Дальневосточного окружного военного суда приехали в Новосибирск, чтобы зачитать приговор гастарбайтеру Абдувахиду Мирзабоеву. Мужчина перебрался в Россию из Узбекистана, сначала работал на стройке в Иркутске, потом уехал в Новосибирск. А через два года попался оперативникам новосибирского УФСБ. Оказалось, Мирзабоев вербовал земляков в ряды террористов. Узбека взяли, когда он сколотил небольшой отряд братьев по вере. Около 15 человек вместе с ним уже готовы были отправиться на северо-запад Сирии на помощь боевикам из радикальной группировки Джамаат ат-Таухид валь-Джихад (одно из подразделений ИГИЛ*. - Прим. ред.).

Главным доказательством в деле стала переписка в Telegram между Мирзабоевым и неким Мухамадом, который находился в Сирии. «КП» - Новосибирск» публикует выдержки из диалога, которые были зачитаны во время судебного процесса.

«НАС ЗДЕСЬ 15 БРАТЬЕВ. ДАЖЕ БОЛЬШЕ»

- Если бы вы были в Москве, есть серьезное дело ради выгоды мусульман, - писал вербовщик Мухамад Мирзабоеву весной 2018 года.

- Что надо? Говорите, знакомых много, - тут же откликнулся узбек.

- Вы видите, как эти желтые свиньи бомбят мусульман, сухбханааллох (пречист Аллах. - Прим. ред.). Они рассыпают бомбы над нашими мусульманскими матерями и сестрами.

- Да, немного осталось, как найдем деньги на дорожные расходы, мы тоже скоро поедем. Нас здесь 15 братьев, - отвечал Мирзабоев.

- Брат, при выезде немного конспирируйтесь. Сейчас эти русские сильно проверяют. Конспирируйтесь во время телефонных переговоров. Не говорите обо всем. Берегите себя.

На суде у гастарбайтера был переводчик.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Обязательно сделаю всем визы.

- Хорошо, да поможет вам Аллах. Вас 15 друзей?

- Мы прибудем в июле, дай бог. Да нас даже больше.

- Брат, есть одно поручение в России во имя выгоды мусульман. Нужно немного отомстить русским. Они каждый день убивают мусульман. У нас нет самолетов, и мы не можем нанести им ущерб. Они наглеют все больше и больше. По этой теме мы должны серьезно поговорить, брат.

- Завтра, дай бог. Доверяю вас Аллаху. Время 3 часа ночи, я засыпаю.

ПОПАЛ ПОД ПОДОЗРЕНИЕ В БАНКЕ

Мирзабоев помогал не только людским ресурсом, но и деньгами. Один из диалогов посвящен тому, что узбек пытается отправить помощь террористам на «QIWI Кошелек». Мигрант не с первого раза, но сделал пробный платеж - 133 рубля: «Я перечислил немного. Если пустит, потом сброшу больше».

- Через банк на QIWI проблематично, оказывается. Я заказал перевод, а они задают вопрос: «А зачем вам?» Я ответил: «Какое ваше дело?», - жаловался Мирзабоев на проблемы с выводом денег сирийскому наставнику.

А еще очень рекламировал себя и своих бойцов.

- Я занимаюсь боями без правил. Я пугаю неверных своей силой и «Такбиром» (возвеличивание Аллаха словами «Аллах акбар» - Прим. ред.). Я не боюсь смерти, брат. Я много читал об этом и даже приходилось спать всего два-три часа, - писал строитель.

Абдувахид Мирзабоев перебрался в Россию в 2016 году. Днем работал на стройке, а вечерами переписывался с боевиками.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Машаллах (восхищение. - Прим. ред.). Нам очень нужны такие братья, как вы, - отвечал ему собеседник, добавляя, что переезд в Сирию на одного человека стоит 700 долларов, мол, копите.

Однажды переписка с сирийским боевиком прекратилась. Родственник террориста написал, что его забрал Аллах. А Мирзабоева в это время забрали оперативники областного УФСБ. Тот категорически отказывался сотрудничать со следствием, называть имена завербованных, пытался водить силовиков за нос. Мол, деньги посылал не для того, чтобы боевики покупали себе оружие: «Им просто есть нечего, вот и помогал», - включал дурака мигрант.

В итоге 14 марта строителю зачитали приговор: 10 лет колонии строгого режима за содействие терроризму и его финансирование.

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днем многодетный отец трудился на стройке, а вечерами работал над бомбой

Иностранца в августе 2016 года задержали новосибирские сотрудники УФСБ. Самиев как раз успешно провел испытание самодельной бомбы. И уже планировал, как он применит взрывчатку на мирных людях.

- В Россию Самиев перебрался в 2013 году, снимал квартиру на МЖК (отдаленный от центра район Новосибирска с дешевым жильем – прим. ред.), жил с семьей - у него жена и четверо детей, - рассказал «Комсомольской правде» - Новосибирск» источник. - Трудился нелегально на стройке. А вечерами работал над созданием бомбы (подробнее).