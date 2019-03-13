«Ростелеком» объявляет весеннюю акцию «Для своих»

«Ростелеком» в Сибири запустил весеннюю акцию «Для своих». Акция действует с 1 марта по 31 мая 2019 года на всей территории присутствия Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

В рамках акции национальный цифровой оператор разработал и запустил два весенних предложения: одно - для новых абонентов компании, другое - для действующих клиентов.

Новым абонентам предоставляется возможность воспользоваться одним из ряда предложений: «Для интернета», «Для впечатлений» и «Для интернета везде». Основные преимущества новинок - увеличенная в два раза скорость доступа в интернет и сниженная абонентская плата по сравнению с базовыми (действующими) тарифами. В состав каждого из пакетов уже входят дополнительные опции, за которые не нужно платить.

В пакете «Для интернета» вместе с доступом в Сеть на скорости до 100 Мбит/с абоненты получают 5 Гб облачного пространства на «Яндекс.Диске» и опцию «ТВ-Онлайн» на год (абонемент на пакет телеканалов «Легкий-Промо») при активации промокода на портале wink.rt.ru или в приложениях услуги Wink на любых гаджетах.

Второе предложение «Ростелеком» разработал специально для тех, кому важна скорость и доступность интернета всегда и везде. Тариф так и называется «Для интернета везде» и предоставляет пользователю услугу «Домашний интернет» со скоростью передачи данных до 200 Мбит/с и «Мобильную связь» со специальным интернет-трафиком и скидкой на абонентскую плату. В качестве бонуса -дополнительные опции «ТВ-Онлайн» и «Яндекс.Диск 5 Гб», за которые не нужно платить дополнительно.

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Третье тарифное предложение «Для впечатлений» особенно понравится киноманам. Оно включает интернет до 100 Мбит/с, интерактивное ТВ с пакетом телеканалов «Для своих», в состав которого входят фильмовые каналы пакета «Кино». Причем абонент может изменить пакет телеканалов, входящих в состав основного, на любой из основных или комплексный. Стоимость пакетов указана на сайте и взимается дополнительно к абонентской плате.

- Как известно, весна - время обновления, и наша компания - не исключение. Мы дополнили действующие тарифные планы интересными предложениями, которые будут актуальны как для действующих абонентов, так и для новых клиентов. Эти предложения позволят нам продемонстрировать все преимущества наших продуктов, услуг и сервисов. По акции новые пользователи получают качественные услуги связи с возможностью подключать выгодные дополнительные опции по очень интересным ценам. Действующие абоненты могут подключить к своему действующему тарифному плану дополнительные сервисы, которые ранее в него не входили, с привлекательной скидкой, - комментирует заместитель директора по массовому сегменту МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.

Для действующих абонентов компания предусмотрела ряд дополнительных предложений, в число которых входят: «Видеонаблюдение», «Интерактивное ТВ» с пакетом телеканалов «Для своих» или Wink, подписка «Лицей Плюс», «Мобильная связь». Каждая из дополнительных опций может функционировать как изолированно, так и в комплексе. Например, абонент компании, который использует «Домашний интернет», может подключить как одну дополнительную опцию «Видеонаблюдение», так и подписку «Лицей Плюс», «Интерактивное ТВ» с пакетом телеканалов «Для своих» в комплексе. Стоимость любого из пяти дополнительных предложений составляет 199 рублей в месяц.

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте novosibirsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800.