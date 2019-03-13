2019-03-12T14:38:04+03:00
Общество

И блинов поесть, и прощения попросить!

В Троицком сквере Новосибирска вспомнили о русских традициях и подготовились к Великому посту
Екатерина КОМЯКОВА
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Церковный хор исполнил песни Геннадия Заволокина.Церковный хор исполнил песни Геннадия Заволокина.Фото: Екатерина КОМЯКОВА
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В прошедшее воскресенье во многих дворах, скверах и парках новосибирцы прощались с зимой. Сибиряки жгли чучела, катались с горок, веселились и радовались приближению теплых дней. В Троицком сквере Новосибирска к этому празднику подошли с особенной, может быть самой правильной, стороны, вспомнив русские традиции и духовный смысл Масленой недели.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Праздничные мероприятия начались уже во вторник - из нескольких школ города пригласили учеников. Ребят сформировали в команды и устроили между ними активные состязания: проявить себя можно было и с творческой стороны, и показать силушку богатырскую. Но самое интересное в прошедшем празднике - его духовная составляющая, которую получилось раскрыть благодаря тому, что к организации мероприятия впервые подключился Троицкий собор. Перед началом состязания церковный хор исполнил традиционные праздничные, задорные песни.

- Суть Масленой недели - со всеми примириться, чтобы вступить в Великий пост с очищенным сердцем. Собор в праздновании участвует впервые, придумана концертная программа, позвали ребят из разных школ, после игр пройдет взятие крепостей взрослыми и детьми. Обязательно угостим блинами, горячим чаем, - рассказал Роман Чуриков, директор Православной гимназии во имя святого равноапостольного князя Владимира.

Также к организации подключился депутат Совета депутатов города Новосибирска Кирилл Покровский:

- Ко мне обратились организаторы, и мы с большим удовольствием приняли участие в действе. Наш 27-й избирательный округ достаточно многообразный: кроме интересных спортивных, культурных объектов у нас есть знаковое место - Троицкий храм и Троицкий сквер. Не так давно мы совместно с Троицким храмом принимали участие в строительстве памятника князю Владимиру, - рассказывает о сотрудничестве Кирилл Евгеньевич. - Идея провести мероприятие на Масленицу пришла гимназии при храме. Отличная мысль - юным новосибирцам прививают исконно русские традиции, привлекают их к православию.

Кирилл Покровский.

Кирилл Покровский.

ГЛАВНОЕ - ПРИМИРИТЬСЯ ДРУГ С ДРУЖКОЙ

Перед началом праздника небольшое наставление детям дал отец Владимир Бирюков:

- Хочется напомнить, что Масленица - это традиция церковная. Для чего она? Чтобы мы постепенно перешли от скоромной пищи к постной. Всю неделю ходили в гости к теще, золовке, свекрови. Зашли, прощения попросили. А в воскресенье нужно прийти в храм и у Господа прощения попросить. Важно осознанно отнестись к празднику - в этом-то и есть смысл Масленицы. Дай Бог, чтобы вы об этом помнили. Не так, чтобы духовную сторону забыли, а внешнюю - оставили: «Блинов хотим поесть». Тут еще надо прощения попросить.

Ребята внимательно выслушали отца Владимира, а потом понеслись играть, отгадывать загадки и играть в старые русские игры.

В воскресенье на округе при поддержке депутата и с участием ТОС и активных жителей прошло множество праздников, посвященных проводам зимы в других местах, в том числе в Чистой Слободе, возле ДК Сибтекстильмаш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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