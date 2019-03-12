«Всю жизнь теперь как Франкенштейн ходить?»: у сибирячки после пластики остался шрам на глазу

30-летняя Юля (имя героини публикации изменено – прим.авт.) – стройная блондинка, которая недавно переехала из Новосибирска в Петербург. На таких заглядываются мужчины, а женщины завистливо вздыхают. Но самой девушке не нравилась одна черта в собственном лице – сильно нависающие веки.

- Сейчас я понимаю, что все было в порядке, но тогда мне казалось, что это некрасиво! Вот с детства они не нравились мне, - признается девушка.

«ХИРУРГ СКАЗАЛ «ОЙ-ОЙ-ОЙ», А ПОТОМ ПОШЛА КРОВЬ»

Почти год назад Юля все-таки рискнула лечь под нож хирурга: клинику выбрала в родном Новосибирске.

- Здесь у меня семья, поэтому мне было как-то спокойнее делать операцию в Сибири, - объяснила свой выбор девушка. – Прежде, чем выбрать хирурга, долго изучала отзывы, и в итоге остановилась на клинике в Октябрьском районе. Там меня уверяли, что останется незаметный, как ниточка, шрам.

Операция стоила 28 тысяч рублей, длилась она час под местным наркозом. И уже тогда Юля поняла, что все пошло не так.

- Когда доктор оперировал мой правый глаз, я услышала, что он говорит «Ой-ой-ой», а потом поняла, что пошла кровь, - описывает происходившее девушка. – После операции шов постоянно кровил, образовались жутчайшие синяки и отеки, было больно. Но в клинике меня убеждали, что это пройдёт и скоро не останется следов.

«УЖЕ МИЛЛИОН РАЗ ПОЖАЛЕЛА»

Но прошел уже почти год, а на лице Юли вместо желаемого результата – красный шрам на правом глазу.

- Раньше я макияжем почти не пользовалась, а теперь не могу выйти на улицу без тонального крема, - говорит девушка. - Мой хирург даже не попытался со мной связаться. Передал через кого-то, что «надо еще подождать, и регенерация у всех разная». И сколько еще я должна ждать?! Год? Пять лет? Или всю жизнь теперь как Франкенштейн ходить? Я уже миллион раз пожалела, что выбрала именно эту клинику!

Девушка сейчас находится в Петербурге, но в ближайшее время собирается вернуться в Новосибирск и писать жалобы во всевозможные инстанции.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

У пациентки – повышенная чувствительность к боли

Лечащий врач девушки, Владимир Васильевич Лантух, высказал свою точку зрения в этой истории: он обратился к самой Юле в отклике под ее постом на «Флампе»:

- Есть в медицине, я бы сказал, последствия некоторых моментов во время операции, которые часто не зависят от хирурга. Одно из них – повышенная чувствительность пациентов к боли, при которой приходится делать повторные обезболивающие уколы при местной анестезии на глазу с еще незашитой раной. При этом вероятность гематомы века в виде подкожного кровоизлияния очень высока. Что с вами и случилось. А там, где есть гематома,заживление кожной раны всегда идет медленнее. О чем я вас предупредил еще в операционной. Тем не менее, глаз обязательно поправится и рубца видно не будет. Тут необходимо терпение.