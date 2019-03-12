«В семье не без урода»: родители обвинили дочь в ограблении собственного дома

Случилось все в Искитиме, в частном доме одной семьи. Родители воспитывают троих детей: девочку 10-ти лет, мальчика 12-ти, и еще одну старшую 17-летнюю дочь. Вечером 8 марта мать с отцом отправились к племяннику помочь с ремонтом, малышей оставили дома. В это время в квартиру нагрянули незваные гости – двое мужчин одному около 30 лет, второму около 20, а с ними старшая сестра ребятишек София (имя изменено).

Пока Соня отвлекала малышей, мужчины добрались до сейфа, вытащили крупную сумму денег. 12-летний братик пытался остановить взломщиков, но получил удар, отлетел, стукнулся головой о батарею. Врачи уже диагностировали сотрясение мозга. Забрав деньги, троица уехала на такси.

- Дети позвонили маме и папе сразу же, через три минуты мы уже были на месте, - рассказывает племянник семейства Сергей. – Малыши запомнил фирму такси, но диспетчер контакты водителя нам не дал. Сказали, раскрыть информацию смогут только полиции. А полиция приехала через полтора часа!

За это время нахалы добрались до Новосибирска, и поймать их стало нереально. Сергей признается, что взломал аккаунт Софии в социальных сетях, там нашел ее переписку с одним из подозреваемых.

Переписка девушки с одним из взрослых знакомых.

- Они все спланировали! Кстати до сих пор переписываются в социальных сетях. Мы узнали их имена, телефоны, нашли фото - все передали полиции, но там почему-то дело затягивали. Родители сами ездили в Новосибирск, искали этих ребят, думали на них выйти, задержать, - говорит Сергей. – Только сегодня вечером полиция начала сотрудничество с нами, сейчас следователь один ведет с парнями переговоры через соцсеть, уговаривает их сдаться. Мы знаем, что старший парень судим за оборот наркотиков и оружия, второй сидел за угон, освободился условно-досрочно.

На наш вопрос: почему старшая дочь так сурово обошлась с родными людьми, мужчина отвечает кратко:

- В семье не без урода. Родители с ней за всю жизнь намучились. Она с третьего этажа прыгала, позвоночник себе ломала, сейчас ходит плохо. Несколько раз из дома сбегала. Сейчас вот новая история.

С Соней у близких получается поддерживать связь через мессенджеры, ее уговаривают бросить плохую затею, вернуться домой вместе с деньгами.

- Соня знала, где в доме лежат деньги, она преступников и навела. Ребят этих двоих уже опознал 12-летний сын. Если бы полиция за полчаса хотя бы приехала, удалось бы узнать номер машины такси, перехватить их в пути… - считает Сергей.

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