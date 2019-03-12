2019-03-12T18:00:45+03:00
Общество

Лучше этого не видеть: коммунальщики завязли глаза памятнику

Креатив от дворника появился в центре Новосибирска. Борец со снегом, сам того не зная, создал забавный арт-объект
Виктория МИНАЕВА
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Смотрю в книгу и... ничего не вижу.Смотрю в книгу и... ничего не вижу.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Новосибирские коммунальщики дали фору современным художникам. А что? Сейчас модно покушаться на классиков. Вот и рука работника ЖЭКа поднялась на святое — на памятник «Читающий мальчик», что стоит у лицея №12 на улице Серебренниковской. Юному читателю замотали глаза. Теперь он немного похож на Фемиду, только вместо весов — недочитанный томик.

Здание, где учатся дети — одно из старейших в городе, памятник архитектуры, в царское время было Александровским училищем. Но проблемы у столетнего дома в стиле модерн те же, что и у хрущевок, и у новостроек: весной с крыши падает снег и сосульки.

— Чтобы прохожих не травмировать, коммунальщики огородили лентой место, где падает снег с крыш. Причем ленту зацепили за голову мальчика, закрыли ему глаза. Со стороны очень странно смотрится, — говорят жители, ставшие свидетелями коммунального «постмодернизма».

Кто знает, может, кто-то из дворников сам терпеть не мог книжки? Тогда все ясно: он сублимировал свои детские проблемы в искусство. А может — того больше, этот слепой памятник олицетворяет проблемы современного образования? Смотрит отрок в книжку и ничего не видит. В общем, что хотел сказать автор, так и осталось загадкой... Ну точно — современное искусство...

Кстати, памятникам не в первый раз что-то завязывают и прикрывают. Не так давно новосибирский юрист поразился креативности сотрудников арбитражного суда Западно-Сибирского округа. Там железной статуе Фемиды, которая по задумке скульптура была обнажена до пояса, сделали из ткани накидку. Чтобы не смущала посетителей и не отвлекала адвокатов и судей от процессов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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