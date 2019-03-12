Прятался в детсаду: парень спас 9-летнюю девочку от педофила и помог его поймать

Жители новосибирского наукограда Кольцово наконец-то вздохнули с облегчением: педофила, который недавно напал на девятилетнюю девочку, поймали. Напомним, вечером 3 марта школьница шла домой из магазина, когда к ней начал приставать незнакомый мужчина. Сначала он спросил имя девочки, а потом потянул ее в сторону. Та начала кричать. Спас школьницу случайный прохожий: Максим Колточихин вырвал ее из рук преступника. А «Комсомолка» первой смогла отыскать героя.

- Именно Максим, спасший ребенка, помог составить фоторобот, а потом опознал напавшего на девочку человека, - рассказал мэр Кольцово Николай Красников.

Сейчас педофил находится под стражей, правоохранители выясняют его подноготную. С виду ничем особо не примечательный мужчина 1972 года рождения. Раньше жил в Академгородке, а недавно переехал к сестре в Кольцово.

- Он работал дворником в одном из садов, куда устроился совершенно легально, предоставив все необходимые документы, - продолжает Николай Григорьевич. - Насколько мне известно, жалоб на него не поступало.

Правда, есть у него одна пагубная привычка: тяга алкоголю.

- Пил вместе со своей сестрой, - утверждает источник, близкий к следствию. - Там его и задержали.

Конечно, тем, что дворник злоупотребляет, никого не удивишь, вопрос в другом: почему этого человека подозревают в нападении на ребенка? На этот вопрос нам ответили в прокуратуре Новосибирской области.

- Мужчина с 2016 года находился в розыске за аналогичное преступление - действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, - пояснили в ведомстве. - Был составлен фоторобот, но тогда педофила поймать не удалось.

А теперь, когда преступника задержали, сравнили его с тем самым фотороботом. Позже и он сам на допросе признался в содеянном.

Сейчас расследованием этого дела занимается Следственный комитет, нападавший находится под стражей. А администрация Кольцово всерьез взялась за обеспечение безопасности детей.

- Мы извлекли уроки из этой ситуации. Учительскому и родительскому сообществу поставлена задача - предупредить школьников и выработать систему поведения для детей, когда они видят странности в действиях взрослых, - официально сказал Николай Красников.

«Комсомолка» следит за дальнейшим ходом расследования.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Педофил работал в школе физруком

Преступник, которого поймали в 2013 году, до 2011 года работал учителем физкультуры в школе № 109 в Кировском районе Новосибирска. Действовал по одной и той же схеме: следовал за ребенком в подъезд, представлялся сотрудником ЖЭУ (иногда - энергетиком) и спрашивал: «Взрослые дома есть?» Стоило ответить отрицательно, отморозок врал: «Давай пройдем в квартиру, мне надо им оставить важную записку…» Жертвами этого обмана были девочки 10 - 12 лет. Педофила вычислили благодаря фотографии, которую одна из жертв сделала на iPhone. (подробнее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Вырвал дочку и сказал бежать»: героя, спасшего девятилетнюю девочку от педофила, ищет весь Новосибирск

- Хочу выразить благодарность мужчине, который сегодня вечером не остался равнодушным и обратил внимание на крик о помощи моей девятилетней дочери. Будьте осторожны! Не оставляйте детей одних! Парню искреннее спасибо! - этот трогательный пост Сергея, папы девятилетней Оли (имя ребенка изменено. - Прим. ред.), из группы «Подслушано в Кольцово» мгновенно облетел соцсети и новостные сайты (подробнее).

«Я увидел, что девочка в безопасности, а мужик оказался в луже»: сибиряк, спасший школьницу от педофила, рассказал «КП» о своем поступке

35-летний Максим Колточихин работает грузчиком-экспедитором. Он живет в Академгородке, а в Кольцово приезжал в гости к брату.

- Я как раз шел на остановку «Поликлиника», чтобы вернуться в Академгородок, когда заметил пьяного мужика, которому примерно лет 50. Он шатался из стороны в сторону, - рассказывает Максим. - А потом я увидел, что он остановил какую-то маленькую девочку, спросил у нее имя, а потом потащил в сторону леса (подробнее).