2019-03-12T13:22:55+03:00
Экономика

«Удачный процент» для зарплатных клиентов Россельхозбанка

Россельхозбанк запустил для участников зарплатных проектов специальную акцию - кредит «Удачный процент» по ставке 9,9% годовых
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«Россельхозбанк» - кредиты на любые цели.«Россельхозбанк» - кредиты на любые цели.
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Оформить кредит «Удачный процент» можно на сумму от 1 до 1,5 миллиона рублей и срок от 1 года до 7 лет. Сниженная ставка в размере 9,9% годовых действует при условии оформления договора страхования жизни и здоровья заемщика.

Для оформления кредита необходимо обратиться в любой офис банка с паспортом гражданина РФ и заполнить анкету. Срок рассмотрения заявки составляет до трех дней. Акция продлится до 1 июня 2019 года.

- Кредит «Удачный процент» нецелевой, поэтому полученные денежные средства можно использовать по своему усмотрению - на отпуск, лечение, обучение, улучшение жилищных условий, покупку автомобиля. Благодаря сниженной ставке осуществить планы стало еще реальнее, - отмечает Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

Подробная информация об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» - на официальном сайте банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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