Tele2 подвела итоги 2018 года: компания получила чистую прибыль

В 2018 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:

• Выручка выросла на 16,4% в сравнении с 2017 годом и достигла 143 миллиардов рублей

• Показатель EBITDA составил 43,7 миллиарда рублей − увеличился на 43,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

• Показатель рентабельности EBITDA достиг 30,5%, увеличившись на 5,7 п. п. по сравнению с 2017 годом

• Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 25,5 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 99,6%. Соотношение CAPEX к выручке составило 18%

• Чистая прибыль составила 2,7 миллиарда рублей

• Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 30% и достиг значения 2,8

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• Абонентская база компании на 31 декабря 2018 года составила 42,3 миллиона человек, увеличившись на 1,7 миллиона человек за годВ 2018 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей:

• Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 11,5% и составил 281 рубль

• Годовой отток абонентов сократился на 0,8 п. п. и составил 37,5%

• Количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 26%

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• Число абонентов MVNO на сети Tele2 составило 1,75 миллиона человек, увеличившись за год на 75% (не учитываются в абонентской базе компании)

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Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

- Успешные финансовые и операционные результаты Tele2 подтверждают эффективность нашей бизнес-стратегии и коммуникационной платформы «Другие правила». В течение года мы регулярно запускали инновационные продукты, укрепляя репутацию трендсеттера телеком-рынка. В прошлом году Tele2 строила сети LTE вдвое быстрее конкурентов, и клиенты уже оценили качество нашего 4G - средний трафик на одного пользователя мобильного интернета вырос почти на 45%. Знаковым событием 2018 года для нас стал выход на чистую прибыль, и в этом году мы продолжим ее наращивать. Также мы сосредоточимся на развитии основного драйвера выручки - передаче данных - и дальнейшем снижении соотношения долга к EBITDA.